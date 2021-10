Une loi n’est pas suffisante à elle seule pour que les handicaps ne soient pas insurmontables dans la vie quotidienne comme dans la vie professionnelle. « Changer notre regard », c’est « penser en amont » de tous les projets pour qu’ils soient accessibles aux personnes en situation de handicap.

En France, 12 millions de Français souffrent d’un handicap, soit une personne sur six. La Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (CNUDPH) reconnaît leur droit de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports. Quelles sont les possibilités de sport adapté ? Comment encourager la pratique du handisport et favoriser l’inclusion ?

Pour faire le point et en débattre, Essentiel Santé Magazine et Harmonie Mutuelle vous invitent à assister gratuitement à son agora mutualiste jeudi 25 novembre à 18h30 à Cahors*.

Le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire et gratuite au https://www.harmonie-boost.fr/home/3200/rencontre/12000 ou par téléphone 06.03.20.42.79 ou mail : inscriptions.tarnetgaronne-lot@harmonie-mutuelle.fr

La 1ère mutuelle santé de France organise aussi 3 tables-rondes online le vendredi 26 novembre en matinée sur les thèmes de l’inclusion scolaire, l’insertion professionnelle et le logement partagé et inclusive.

Pour vous inscrire et obtenir le lien de connexion https://www.eventbrite.fr/e/billets-changer-le-regard-de-lasociete-sur-toutes-les-formes-de-handicap-110239864402, par téléphone : 06.03.20.42.79 ou mail : inscriptions.tarnetgaronne-lot@harmonie-mutuelle.fr

*L'adresse ou le lien de connexion pour suivre la soirée-débat en distanciel, vous sera communiqué dans le mail de confirmation.

Le respect des mesures sanitaires en vigueur dans le département sera exigé (ex. : pass sanitaire exigé, port du masque, gestes barrière…).

UNE AGORA POUR DÉBATTRE DES ENJEUX DE LA PRATIQUE DU HANDISPORT ET DU SPORT ADAPTÉ

Les délégués d'Harmonie Mutuelle vous invitent à faire le point, débattre et échanger lors de son Agora Mutualiste qui aura lieu jeudi 25 novembre à 18h30 à Cahors en présence de :

• Benjamin BRO : Responsable sportif au club de Cahors Lot XIII

• Éric DECHARME : Conseiller Sport Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES)

•Yves-Éric DESMOULIN : Directeur Territorial des Actions Associatives Lot, Tarn-et-Garonne APF

• Nathalie EXPOSITO : Conseillère Technique Fédérale – agent de développement au Comité Départemental Sport Adapté

• Thomas FAUVEL : Conseiller technique Comité départemental Canoé Kayak

• Betty LAROQUE : Présidente OVALIE ESPOIR

• Jean-Claude MALO : Président Y ARRIVAREM

• Serge ROBERT : Secrétaire général Comité régional Handisport

• Jean-Paul SAILLENS : Président DEFI TANDEM

3 TABLES-RONDES ON LINE POUR CHANGER SON REGARDS SUR TOUTES LES FORMES DE HANDICAPS

Harmonie Mutuelle vous convie à assister à 3 tables-rondes online le vendredi 26 novembre en matinée, qui porteront sur :

L'inclusion scolaire à 9h30

• penser l’enseignement, l’éducation, pour que les différences entre enfants soient un « plus » dans les apprentissages de tous

• penser l’accompagnement des parents

L'insertion professionnelle à 10h15

• penser l’insertion professionnelle, en commençant par construire un projet de vie, puis les moyens nécessaires en termes de formation, de recherche d’emplois en partenariat avec les entreprises, et enfin d’accompagnement dans l’emploi