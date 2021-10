Lozère - La fabrique à chansons avec Marion Diaques - Trio Zephyr

Hors du temps, venez vivre un voyage émotionnel où se tutoient alto, violon et violoncelle, où l’alchimie des cordes et des corps, des musiques et des voix, nous entraine dans la lumière de « Lucia ».

Un après-midi d’Avril 2000, les 3 musiciennes du Trio Zéphyr composaient leur premier chant sur une plage méditerranéenne. Elles l’appelaient « Lucia » en hommage à la magnifique lumière qui baignait cette belle fin d’après-midi… 2020 : un millier de concerts et 5 albums plus tard cette lumière est, en quelque sorte, toujours présente « …c’est l’essence de notre création, le coeur de notre histoire et de notre amitié… ».

Héritières des chants archaïques, folkloriques ou sacrés, elles puisent au coeur de leurs racines humaines laissant la voix guider ce nouvel album-anniversaire et les cordes en tisser le décor. « Lucia » nous conte un récit primordial, originel, d’une joute infinie et subtile entre l’ombre et la lumière.

Verre de l’amitié offert par le foyer rural après le concert.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées dans le cadre du dispositif La Fabrique à Chansons (SACEM), avec le foyer rural de Saint-Germain-du-Teil et l’EPCI Aubrac Lot Causses Tarn

> Mardi 19 octobre à 20h30 à Saint-Germain-du-Teil

> Durée : 1h

> Tarifs : de 6 à 12€

> + d'infos sur scenescroisees.fr