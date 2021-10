Gruissan - Lou surprend une fan dans le magnifique site des salins de Gruissan !

« Rencontre ta star » N° 3

Lou surprend une fan dans le magnifique site des salins de Gruissan, Carla est loin de se douter de ce qui l’attend !



Que diriez-vous d'offrir à l'un de vos proches un moment inoubliable avec sa star préférée ?



C’est ce que vous propose RTS avec son émission « Rencontre Ta Star ».

Le concept : réaliser des rencontres surprises inoubliables entre un artiste et un auditeur fan avec la complicité de ses proches, le tout sous le viseur des caméras de RTS pour ne manquer aucun moment : de la préparation aux réactions.



Pour participer au programme, les auditeurs complices doivent s’assurer que leur proche est disponible à la date du tournage et qu'il accepte de céder son droit à l'image.

Les inscriptions se font via formulaire sur le site de rtsfm.com avec tirage au sort à la clé.

Quand Lorena décide de piéger sa sœur Carla fan de Lou avec la complicité d’RTS ….



Lou est une artiste régionale « Coup de Cœur » d’RTS. Alors à l’occasion de la sortie de son 3ème Album « Papillon », RTS a eu envie qu’elle soit la 3ème invitée surprise après Bilal Hassani et Elsa Esnoult de son émission « Rencontre ta Star ».



Carla est une jeune fille de 17 ans qui habite le Bousquet d’Orb dans l’Hérault. Elle adore aussi LOU. Elle connait ses chansons, sa vie, la suit en tant que comédienne dans la série de TF1 « Demain Nous Appartient » et partage avec elle une vie d’adolescente. Alors quand sa sœur Lorena a appris que Lou était l’invitée de l’émission « Rencontre Ta Star », elle a tout de suite joué sur le site web de la radio pour essayer de remporter ce moment exclusif.



Découvrez dans cette vidéo, les préparatifs du scénario, les portraits « des acteurs studios » et la rencontre.

Une surprise touchante avec de grands moments de complicité, de fraicheur et de rire, à visionner maintenant :



Rencontre « Ta star à domicile » émission N°3, CLIQUEZ sur le lien suivant : https://www.rtsfm.com/rencontre-ta-star

A propos de Lou

Depuis ses débuts, Lou est une artiste “Coup de Cœur” RTS, non seulement parce qu’elle est de la région (elle vient d’un petit village à côté de Narbonne), mais aussi et surtout parce qu’elle sait se renouveler et proposer au public une belle énergie avec des chansons toujours plus fraiches et dansantes. Elle s’inscrit parfaitement dans la programmation d’RTS. Lou est d’ailleurs régulièrement invitée sur les concerts RTS LIVE, dont le dernier en date, en juin 2021 au Théâtre de la Mer à Sète lors de l’édition RTS LIVE 100% artistes du SUD.



C’est en 2016, à 12 ans, que Lou la jeune audoise est repérée sur internet pour ses reprises.

Elle participe alors à la troisième saison de « The Voice Kids sur TF1 » et rejoint l’équipe de Jenifer où elle termine seconde.



L’année suivante, à seulement 13 ans, elle fait ses grands débuts de comédienne en rejoignant le casting de la série de TF1, “Demain Nous Appartient”, tourné à Sète et interprète le générique de la série. Aujourd’hui encore, Lou fait partie des acteurs principaux.



En 2017 et 2019, Lou sort deux albums et enchaine les tubes. Elle interprète aussi le générique de la série à succès “Miraculous” et élargit son panel de rôles en faisant des apparitions remarquées dans Léo Matteï

et Joséphine Ange gardien.



Aujourd’hui, à 17 ans, Lou sort son troisième album “Papillon”. Un album plus mature ou elle participe activement à l’écriture et la composition en s’entourant d’un grand nombre d’artistes dont Boulevard des Airs, Thérapie Taxi ou Patxi Gart.



Les premiers singles de l’album ”Ne me suis pas”, “Alors, “Vital” sont tous playlistés sur RTS. On adore !