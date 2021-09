Béziers - Le Département soutient l'opération brioches de l'APEAI Ouest Hérault pour sensibiliser au handicap mental

Le Département soutient l’opération brioches de l’APEAI Ouest Hérault pour sensibiliser au handicap mental

Depuis 50 ans l’APEAI « Association Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales » vend des brioches au profit de ses usagers. Les fonds récoltés permettent d’améliorer les conditions de vie des enfants et adultes en finançant des projets et infrastructures, en développant des solutions d’accueil adaptées, en créant des activités sportives et culturelles, de loisirs ou de vacances.

A travers cette opération exemplaire, une solidarité à plusieurs étages est mise en œuvre : entre les personnes qui souffrent d’un handicap mental, les personnes en situation de précarité, les partenaires associatifs et le Département de l’Hérault.

Le Président du Département Kléber MESQUIDA a reçu le 28 septembre 2021 la délégation des membres de l’APEAI Ouest Héraut, représentée par Jean Jacques CAUJOLLE, membre du conseil d’administration, et Jean Michel Roche, Directeur Général par délégation, pour une remise de brioche symbolique (photo ci-contre).

Car cette année encore le Département renouvelle sa dotation en faveur de l’association avec l’achat de 300 brioches, qui seront données par l’APEAI Ouest Hérault à cinq associations du territoire (les Restos du Cœur, la Croix Rouge, Saint Vincent de Paul, le Secours Catholique et le Secours Populaire).

Cet engagement marque la proximité entre le Département, les personnes en situation de handicap, et leurs parents et amis, unis par un même objectif : le bien-être et la considération des personnes en situation de handicap mental.

Le Département de l’Hérault, pivot de la solidarité

Le Département et la Maison Départementale des Personnes Handicapée (MDPH), rassemblés au sein de la Maison Départementale de l’Autonomie, jouent un rôle majeur dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap. La MDA accueille les personnes et réalise l’évaluation de leurs besoins. Le Département finance et contrôle les aides à la personne (maintien à domicile, accueil en établissements et services). Zoom sur ses principales actions :

Avec le schéma départemental de l’Autonomie 2017-2021, le Département soutient notamment les associations de handicap en veillant à l’équilibre, la pluralité et la diversité des modes d’accompagnement pour tous les types de handicap. La nouvelle mandature sera l’occasion de travailler avec le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie autour du futur schéma de l’autonomie qui arrive à terme en fin d’année 2021 pour répondre collectivement aux enjeux de demain.

De la prévention à l’aide individuelle, le Département intervient pour le maintien et l’accompagnement à domicile des personnes en situation de handicap :

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : 74,046 M€ pour 5 629 bénéficiaires en 2021

L’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) : 6,149 M€ pour 858 bénéficiaires en 2021.

Le Département verse également des prestations d’aide sociale pour les personnes en situation de handicap, accueillies en établissements ou suivies par un service d’accompagnement. Un budget de 78,48 M€ pour 2 700 bénéficiaires en 2021. Dans le cadre du schéma autonomie :

336 places ont été créées entre 2018 et 2020 pour les adultes en situation de handicap, (dont 53 financées avec l’ARS) ;

Le Département a aussi autorisé 6 résidences-autonomie pour 356 personnes. La résidence autonomie offre un accueil sécurisé, accessible financièrement, pour des personnes âgées peu dépendantes, des adultes en situation de handicap et des étudiants.

Concernant le transport des élèves handicapés, La MDPH délivre les avis individuels relatifs aux besoins de ce public en précisant les modalités retenues qui sont mises en œuvre par Hérault Transport. 1 379 élèves ont été transportés dans ce cadre en 2020, un budget de 5,1 M€ en 2021.

La Maison Départementale des Personnes Handicapée (MDPH) est le service clef des personnes en situation de handicap, au sein de la Maison Départementale de l’Autonomie : elle informe, oriente, évalue, et ouvre les droits des Héraultais de tous âges en situation de handicap. Cela représente près de 100 000 demandes reçues par an pour 107 000 bénéficiaires.