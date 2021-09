Sète - François Commeinhes réagit à la disparition de Christian Imparato

C’est avec tristesse et émotion que j’ai appris le décès, mercredi soir, de notre ami Christian Imparato.

Au-delà de la disparition d’un homme bon, généreux, à la gouaille facile et à l’accent chanteur, c’est une partie de l’histoire et du patrimoine de notre ville qui s’en est allé.

Chantre du micro lors des rencontres du FC. Sète des années 80/90 et évidemment maître de cérémonie des Grands Prix du lundi de la Saint-Louis, celui que ses amis surnommaient affectueusement « Le Rescatore » en était devenu un acteur incontournable grâce à son interprétation exceptionnelle des « Marchés de Provence », repris en chœur par des milliers de spectateurs, juste avant les revanches.

« A la Saint-Louis, il y a trois moments incontournables » se plaisait à dire Loulou Molle, autre légende des joutes disparue voici quatre ans, « la descente de la Bourse, les Marchés de Provence et la finale du Grand Prix ».

Depuis plus de trente ans, Christian formait avec son ami intime, Minal, le duo le plus célèbre des joutes Languedociennes. Et tandis que Minal caressait les mots avec volupté, au gentil sarcasme redouté, Christian, lui, veillait au parfait déroulement du tournoi.

Même s’il ne fut pas un jouteur de génie, capable de soulever les montagnes, ou d’arrêter les ponts, Christian est aujourd’hui entré au panthéon des joutes languedociennes, au côté de tous ceux qu’il admirait profondément.

A son épouse, sa famille, ses amis, je présente mes plus sincères condoléances

François Commeinhes, maire de Sète

C'est la dernière fois qu'il chantait "Les marchés de Provence" lors de la Saint-Louis 2019. Christian Imparato, surnommé affectueusement "Le Rescatore", est décédé ce mercredi.