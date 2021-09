Hérault - Vigilance orange orage et pluie-inondation ce 15 septembre 2021

VIGILANCE ORANGE ORAGES ET PLUIE-INONDATION DANS L’HERAULT

VIGILANCE JAUNE CRUES

Depuis 6 heures ce matin, les services de Météo France ont placé le département de l’Hérault en vigilance ORANGE « pluie Inondations » et « orages », ainsi qu’en vigilance JAUNE « crues ».

Des averses circulent actuellement sur l'Hérault, sans présenter de caractère orageux.

Un épisode pluvio-orageux nécessitant un suivi particulier, du fait du risque non négligeable de phénomènes violents, est attendu à partir du milieu de matinée sur la partie Est du département. De fortes intensités pluvieuses de l'ordre de 80 à 100 mm sont localement attendues en peu de temps. Ces pluies interviendront parfois sur des zones déjà fragilisées par les intempéries de ce mardi.

Le préfet de l’Hérault Hugues MOUTOUH, en lien avec le directeur académique des services de l’Education nationale, a décidé de suspendre les transports scolaires ce mercredi sur les 4 secteurs suivants : Montpellier Nord-Ouest ; Montpellier Mauguio ; Lunellois et le collège de Sommières.

Un centre opérationnel départemental (COD) a été activé en préfecture.

Le Lez et le Vidourle sont en vigilance JAUNE « crues ». Tenez-vous informés sur www.vigicrues.gouv.fr

Consignes de sécurité :

Le préfet de l’Hérault appelle à la vigilance et invite la population à s’informer et rester à l’écoute des consignes de sécurité des autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels.