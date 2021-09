Hérault - L'Hérault en vigilance orange “orages, pluie-inondation” par météo France !

SOYEZ TRES VIGILANT : L’HERAULT EN VIGILANCE ORANGE

Météo France a placé ce mardi 14 septembre 2021 notre département en vigilance orange “orages, pluie-inondation”

“Ces orages pourront être violents et peu mobiles sur l'Est de l'Hérault. Ils pourront donner 80 à 100 mm, voire plus, en peu de temps. De fortes rafales de vent, de la grêle et une activité électrique marquée sont également attendus” prévient Météo France

Attention : des inondations et ruissellements urbains sévères sont possibles localement