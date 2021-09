Lunel - La voie verte Lunel / Marsillargues en fête

Le samedi 18 septembre de 10h à 17h, la Communauté de Communes du Pays de Lunel organise une journée d'animations tout au long de la voie verte. Au programme : inauguration, locations de vélo, prévention routière, food trucks avec des surprises et des lots à gagner.

Le programme

DE 10H À 17H

LUNEL - A proximité du croisement Avenue du général de gaulle et Chemin de Provence

Atelier de réparations légères / Check-up sécurité avec Cyrpéo - Gratuit

Marquage antivol*

Sur présentation d’une carte d’identité et la facture du vélo.

Tarif : 2 euros. Avec une participation de 10€ par la CCPL (*Dans la limite de 100 marquages)

Pause gourmande et fruitée avec Smoothie funky

Démonstrations et location de vélos avec Cyrpéo

DE 10H À 17H

LUNEL - sous la route de la mer, au niveau de la fresque

Stand sécurité et prévention routière assuré par la police municipale de la ville de Lunel

À 11H

MARSILLARGUES – A l’extrémité de la voie verte

- Inauguration de la voie verte en présence des élus et des partenaires du projet.

MARSILLARGUES – Berges du Vidourle

DE 12H À 15H : Grand Pique-nique

Food trucks ou pique-nique tiré du sac avec mise à disposition de tables et de chaises

DE 10H À 17H : démonstrations et location de vélos avec Oxygène Loisirs

10H, 14H ET 16H : parcours familial à vélo avec Lunel Bike - Gratuit

Loisirs.

Jouer et gagner

Un quizz spécial mobilités douces permettra de remporter de nombreux lots !

À gagner : Des kits de réparation vélo mais aussi pour les plus chanceux des escapades naturalistes en trottinette électrique avec E-dventure et des bons pour des locations de vélo à la demi-journée chez Cyrpéo et Oxygène Loisirs. L’occasion de découvrir le Pays de Lunel autrement !

+ d’infos : le bulletin devra être déposé entre 10h et 17h sur le stand de la sécurité routière. Les bulletins seront disponibles sur l’ensemble des stands. Tirage au sort devant huissier les jours suivants.

Street Art #cabougeaupaysdelunel

Les visiteurs seront invités à parcourir la voie verte et à jouer avec les perspectives des 3 anamorphoses* réalisées par les graffeurs Sweo et Nikita.

Ils seront ensuite encouragés à se photographier en situation, à partager leurs clichés sur les réseaux sociaux avec le hashtag #cabougeaupaysdelunel. Les plus belles photos seront publiées dans le Mag’ Pays de Lunel et partagées sur les réseaux sociaux du Pays de Lunel.

*Procédé d’illusion d’optique

Ex du travail de Sweo et Nikita ci-contre

La voie verte Lunel Marsillargues, quésaco ?

Première voie verte réalisée par la Communauté de Communes du Pays de Lunel, elle chemine naturellement sur l’ancienne voie de chemin de fer et relie les deux plus grandes communes du territoire.

Presque 4 km totalement séparés de la route et exclusivement réservés aux vélos, rollers, trottinettes, aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.

À terme, elle permettra le lien entre le Pôle d’échange Multimodal de la gare de Lunel et les berges du Vidourle à Marsillargues.

Mobilités douces, ça bouge au Pays de Lunel !