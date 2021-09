Vauvert - Un vide-greniers tous les mois en centre-ville, rendez-vous ce samedi !

Un vide-greniers tous les mois en centre-ville, rendez-vous ce samedi !

Pour rappel, la ville a décidé d’organiser une fois par mois un vide-greniers en centre-ville, dans le prolongement du marché. Rendez-vous ce samedi 11 septembre en centre-ville pour le plus grand bonheur de tous ! Des rendez-vous conviviaux, très attendus !

«Nous voulons contribuer à faire de notre ville un endroit où il fait bon vivre en multipliant les moments de partage et de solidarité. Les vides-greniers sont un endroit privilégié pour que les gens se rencontrent et échangent en toute convivialité et dans cette période particulière en respectant les gestes barrières. » indique Jean Denat, maire de Vauvert.

Sous la houlette de Bruno Pascal, ces vide-greniers espèrent prendre leurs marques en centre-ville ! « Organiser chaque mois un vide-greniers dans la suite du marché est un atout de plus pour dynamiser notre centre-ville » souligne Bruno Pascal, 2e adjoint, délégué aux commerces de proximité, aux halles et marchés, aux animations commerciales.

Les prochaines dates sont le 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre. Les particuliers pourront vendre des objets ayant déjà servi et dont ils n'ont plus l'usage de 6h30 à 12h30. Katy Guyot, 1ère adjointe, déléguée à l’environnement et à la transition écologique précise : « La municipalité souhaite favoriser le réemploi dans sa démarche environnementale globale. ».

Les personnes peuvent s’inscrire et réserver un stand en remplissant le bulletin de participation (disponible notamment sur le site internet de la ville www.vauvert.com) et en le renvoyant avec les pièces demandées au service événementiel, au moins 5 jours avant la date choisie.

Le tarif est de 6 € pour 3 mètres linéaires ou de 10 € pour 6 mètres.

Pour toute information relative à ce sujet, le service événementiel est joignable par mail à commerce@vauvert.com ou par téléphone au 04 66 73 10 45.

Ces manifestations se dérouleront selon les contraintes sanitaires en vigueur. Sous réserve de modifications.