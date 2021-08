Le Festival 7Sois 7Luas présente à Frontignan : une création musicale originale et une exposition dédiée à Saramago

Le Festival 7 Sóis 7 Luas qui présente une programmation dédiée aux musiques du monde et à l'art contemporain est mis en œuvre par un réseau culturel de plus de 30 villes de 12 pays de la Méditerranée et du monde lusophone. La Ville de Frontignan avec la Ville de Saint-Paul de l'île de la Réunion sont les représentants français de ce réseau.





Le Festival 7Sóis 7Luas revient à Frontignan le 5 Août à la Place Jean Jaurés à 19h avec le concert de la Orkestra Popular des 7Luas (Brésil, Cap-Vert, Espagne, Italie, Portugal) avec la participation du groupe «Batucada» de Frontignan et la direction musicale de Roberto Mello.





Au même temps à la Salle Izzo le festival propose jusqu'au 28 août Saramago Mediterraneo, une exposition collective de peinture avec la participation des peintres frontignanais D. Reka, Mauricio Masoli Oliveira, Aurelia Gritte. Cette exposition itinérante internationale est dédiée aux personnages de José Saramago et s'inspire aux valeurs de ses œuvres. Le projet, en partenariat avec le Réseau des Villes 7Sóis, réunit 41 œuvres de petit format de 41 artistes internationaux, parmi lesquels des peintres et des photographes, qui ont collaboré au Festival 7S7L pendant ses 28 ans d'existence, et aussi les artistes du Frontignan qui ont déjà participé aux échanges du Réseau 7S7L.





L’Orkestra Popular des 7Luas est le nom de la production artistique originale 7Sóis 7Luas réalisée pendant l’année 2019, née du travail conjoint du 5 prestigieux musiciens venants du Mare Nostrum et du monde lusophone. Brésil, Cap-Vert, Espagne, Italie, Portugal se rencontrent et partagent traditions culturelles et musicales et donnent origine à thèmes musicaux nouveaux qui témoignent la possibilité de compréhension et collaboration.

Entrée libre.