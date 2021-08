Occitanie - 51 nouveaux lauréats du Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires

51 nouveaux lauréats du Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires

Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie et Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée annoncent que 51 nouveaux lauréats ont été validés conjointement par la préfecture de région et la Région Occitanie, portant le total des projets accompagnés à 85 depuis le lancement de ce fonds. Ces nouveaux projets bénéficieront d'un soutien d'un montant global de 15M€ pour un volume d'investissement prévisionnel total de 173M€. Ils permettront de générer environ 600 emplois.

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, a déclaré : « Il n'y a pas de grande économie sans industrie. Et le cœur battant de cette industrie, ce sont nos territoires. Ce "Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires" permet, concrètement et dès aujourd'hui, de relocaliser dans nos régions des activités stratégiques et créatrices d'emploi. Ces premiers effets du plan de relance sont le résultat d'une mobilisation de terrain, en parfaite collaboration entre les services de l'Etat et ceux du Conseil Régional dont je salue le travail mené ces dernières semaines. »

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a également réagi : « Le maintien et le développement d'entreprises industrielles sur l'ensemble du territoire et en particulier les plus ruraux est un enjeu fort d'aménagement, d'attractivité et de création d'emplois pour l'Occitanie. Plus que jamais, la situation nécessite une intervention massive des pouvoirs publics afin de préserver la dynamique économique de nos territoires et accompagner la relance. C'est tout le sens du 'Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires', qui nous permet de soutenir avec l'Etat des projets ambitieux et créateurs d'emplois s'inscrivant dans un modèle de transformation économique durable. »