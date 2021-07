Sérignan - Une bonne dizaine de canards morts sur les berges de l'Orb !

Insouciants, ils fendaient l’eau avec élégance et souvent venaient à notre rencontre sur la berge en se dandinant pour nous gratifier d’un concert de joyeux coins coins.

Hélas nous ne reverrons plus un grand nombre d’entre eux.

Nous avons été alertés vendredi soir par Claude Sauzet, le président des rameurs de l’Orb.

Il venait de découvrir une bonne dizaine de palmipèdes morts et était intrigué par l’absence de la petite troupe qui saluait habituellement les efforts de ses sportifs à l’entraînement. Monsieur le maire a immédiatement souhaité que cet événement malheureux, marqueur de notre environnement, soit traité en urgence par les services municipaux.

Il est important de connaître pour des raisons sanitaires mais aussi sentimentales l’origine de toutes ces morts.

Le chef de la police, Vincent Perrier s’est rendu vers 20h30 sur place et a repéré 9 cadavres. Il en a prélevé 2 qui ont été mis au réfrigérateur pour analyses ultérieures.

Le lendemain matin, samedi 24, Monsieur Perrier a cherché à contacter divers services compétents en la matière et c’est finalement la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) puis l’Office Français de la Biodiversité (OFB) qui nous ont répondu. Un Inspecteur de l'Environnement de l'OFB nous a contacté téléphoniquement, puis a proposé de se rendre sur les lieux.

Avec l’aide des Rameurs de l’Orb des recherches ont été effectuées.

D’autres canards ont été prélevés pour analyses. Ils vont tous faire l’objet d’études approfondies et notamment d’autopsies au Laboratoire Départemental Vétérinaire de Montpellier.

L'OFB met en avant une suspicion de botulisme, toxine produite par les spores de la bactérie clostridium botulinum. Ces spores, dans les milieux chauds, humides et pauvres en oxygène germent, croissent et produisent la toxine qui s’attaque notamment au système nerveux des canards.

Maladie naturelle et classique en été. Les canards sont des animaux grégaires, dès que l’un est contaminé, l’ensemble du groupe le sera aussi.

Ainsi il serait logique que sur la cinquantaine de canards de notre colonie, les quelques rescapés actuels ne passent pas les prochains jours. Nos services ont sillonné la rivière samedi et dimanche et ce matin encore un bateau remonte l’Orb sur les conseils de l'OFB pour récupérer le plus grand nombre de cadavres possibles.

Il existe 5 formes de botulisme recensées, deux sont transmissibles à l’homme. Seules les expertises réalisées pourront confirmer qu’il s’agit de botulisme et déterminer la souche. Les analyses sont à la charge du département et du réseau SAGIR, réseau de surveillance des maladies infectieuses des oiseaux et mammifères sauvages terrestres. Elles devraient prendre environ une semaine.

En attendant, il est conseillé d’éviter de fréquenter les bords de rivière avec des animaux domestiques, de toucher un canard mort, de consommer du poisson que l’on aurait pêché et de se baigner, chose qui est interdite par arrêté municipal.

Nous vous tiendrons bien sûr informés des suites de cet événement qui hélas amène une certaine tristesse sur les rives de notre petit fleuve. Nous les aimons nos sympathiques canards!