France - Un nouveau commandant de la Flottille amphibie de la Marine nationale

UN NOUVEAU COMMANDANT POUR LA FLOTTILLE AMPHIBIE

Le 20 juillet 2021, le capitaine de vaisseau (CV) Guillaume Fontarensky, adjoint organique à Toulon de l’amiral commandant la Force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de corvette (CC) Sandy Ballesta comme commandant de la Flottille amphibie, en remplacement du capitaine de frégate (CF) Luc Stutzmann.

Au cours des deux années de commandement du CF Luc Stutzmann, les 106 marins de la Flottille amphibie ont participé à deux campagnes d’application des officiers de marine à bord des PHA Mistral et Tonnerre, à la mission RÉSILIENCE dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 à bord du PHA Dixmude, à la mission de soutien et d’assistance AMITIÉ à la suite de l’explosion dans le port de Beyrouth à bord du PHA Tonnerre et également à deux missions de soutien aux marines riveraines du golfe de Guinée CORYMBE à bord du PHA Dixmude.

Née à L’Union dans la Haute-Garonne le 21 octobre 1980, le capitaine de corvette Sandy Ballesta entre en 2003 à l’École navale, en tant qu’officier sous contrat du corps des officiers et choisi la spécialité de conduite des opérations. Elle sert d'abord sur la frégate de surveillance Ventôse, et participe à plusieurs opérations de lutte contre le narcotrafic. Puis elle rejoint le patrouilleur de haute mer Commandant Ducuing en tant qu'officier informations opérationnelles. Elle prend ensuite la fonction de chef de service informations sur la frégate de type La Fayette (FLF) Guépratte où elle réalise une mission CORYMBE et participe à des actions contre le narcotrafic en Méditerranée. Affectée sur la frégate anti-aérienne Cassard, elle sera engagée dans l’opération HARMATTAN au large de la Lybie où elle contribuera notamment à la conduite de tirs d’appui-feu naval. Elle regagne alors le patrouilleur de haute mer Commandant Birot en tant que commandant en second et participe notamment à l’arraisonnement du navire Luna-S en Méditerranée. En 2015, elle commande le patrouilleur de service public Cormoran à Cherbourg pour des missions de l’action de l’État en mer en Manche et en Mer du nord. Elle rejoint ensuite la frégate anti-aérienne Jean Bart où elle exerce la fonction de commandant adjoint opérations. Enfin, affectée à bord de la FLF Courbet, elle occupe le poste de commandant en second de 2019 à 2021, et y effectue un déploiement opérationnel en océan Indien dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites. Le capitaine de corvette Sandy Ballesta est chevalier de l’ordre du Mérite Maritime.

Créée en 1993, la Flottille amphibie (FLOPHIB) regroupe les engins de débarquement amphibie rapide et standard (EDA-R et EDA-S) qui embarquent à bord des porte-hélicoptères amphibies. Ces engins permettent de projeter depuis la mer vers la terre des personnels (troupes d’infanterie, fusiliers-marins…), véhicules (blindés, chars…), et matériels (ravitaillement, munitions…) afin de mener notamment des opérations d’assistance (secours aux populations…) ou des opérations militaires (évacuation de ressortissants, déploiement de troupes…).

Basée à Toulon, la flottille amphibie est dotée de 4 EDA-R et 8 EDA-S. Elle est armée par un équipage de 106 marins.

Sa ville marraine est Tarascon (13).

