France - Covid-19 - Les annonces de Jean Castex ce 21 juillet 2021

Covid-19 - Les annonces de Jean Castex ce 21 juillet 2021

Le Premier Ministre Jean Castex était l’invité du JT de TF1 de ce mercredi 21 juillet 2021 à 13h, à l'issue du Conseil de défense. On fait le point sur son intervention.

« On est dans la 4ème vague. Le monde entier est dans la 4ème vague. Le variant Delta est là, il est majoritaire et beaucoup plus contagieux. +140% en 1 semaine, 18.000 cas de Covid-19 hier... Et 96% de ces 18.000 cas n'étaient pas vaccinés ! La clé, on la connaît. Il faut vacciner. Pour éviter d'avoir à prendre des mesures de freinage fortes, il faut le pass-sanitaire et vacciner massivement. Nous devons nous donner les moyens de maîtriser cette flambée épidémique. Les mesures de freinage, c’est le port du masque qui peut être généralisé sur un département, ça peut être des mesures visant à fermer des établissements recevant du public comme les restaurants à partir de 23 heures... » Jean Castex a indiqué ne pas pouvoir « faire de réponse catégorique »

Les vacances

Face à une question sur l’inquiétude des Français qui partent en vacances, Jean Castex répond « je peux pas faire de réponse catégorique… »

Pass sanitaire pour les 12-17 ans

À propos du report du pass sanitaire obligatoire pour les 12-17 ans du 30 août au 30 septembre, Jean Castex répond : « Nous aurions préféré le faire entrer en vigueur fin août mais cela faisait subir une contrainte forte alors que la vaccination a commencé plus tard pour eux, le 15 juin. En septembre, nous allons mettre le paquet dans les collèges et les lycées pour la vaccination. Notre stratégie a consisté à veiller à ce que tous les enfants soient scolarisés. On ne va pas dire maintenant, si vous n'êtes pas vaccinés on va vous priver d'école. Donc, pas de pass sanitaire dans les écoles. »

Pass sanitaire, les contrôles

Concernant le Pass Sanitaire dans dans les restaurants et les cafés : « Ce qui a été décidé, c'est qu'on va faire peser sur les responsables de ces établissements la vérification du pass sanitaire. En revanche, tout ce qui a trait à l'identité, ce sont les contrôles de deuxième niveau. Tous les établissements recevant du public seront donc responsables du contrôle du pass, en revanche, tout ce qui est vérification des pièces d'identité, ce n'est pas de leur responsabilité, mais de celle des forces de sécurité. Il n'a jamais été question de faire contrôler l'identité des clients par les restaurateurs et les cafetiers. »

La vaccination

Après l’annonce du Président de la République « il y a eu plus de 3 millions de demandes supplémentaires de vaccination. On a demandé d'accélérer, de déployer encore plus les doses. Dans les 15 jours qui viennent, on va ouvrir 5 millions de rendez-vous. On aura 40 millions de vaccinés à la fin de ce mois de Juillet, il était fixé initialement fin août. L’objectif est maintenant d’atteindre 50 millions de primo-vaccinés fin août. (…) Nous serons intraitables avec ceux qui en viennent à des actes de violence, compare la vaccination à la Shoah ou mettent le feu aux centres de vaccination. Et puis j’ajoute que les personnes complètement vaccinées ne seront plus considérées comme cas contact. »