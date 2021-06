Albi - Plus de 300 écoliers et collégiens Albigeois à la découverte du handisport

HARMONIE MUTUELLE PARTENAIRE SANTÉ DES CHAMPIONNATS D’ESCRIME & D’ATHLÉTISME HANDISPORT À ALBI LES 12 ET 13 JUIN 2021

Harmonie Mutuelle s’engage auprès des acteurs du handisport pour changer le regard de la société sur le handicap et promouvoir l’inclusion. Le comité départemental handisport du Tarn a organisé les championnats d’escrime et d’athlétisme handisport les 12 et 13 juin derniers à Albi, avec Harmonie Mutuelle comme partenaire santé.

Le Comité Départemental Handisport du Tarn a également organisé les trois jours précédents le tournoi, du 9 au 11 juin, des ateliers de sensibilisation aux handisports pour les écoliers et collégiens des écoles de sport de la ville d’Albi, de l’USEP et de l’UNSS. L’occasion pour la 1ière mutuelle santé de France de sensibiliser, les jeunes à l’équilibre alimentaire, par le biais d’ateliers ludiques.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION POUR LES PLUS JEUNES

Sensibilisation aux handisports

En marge des Championnats de France Handisport d’Escrime et d’Athlétisme qui se tenaient les 12 et 13 juin derniers à Albi, le Comité Départemental Handisport du Tarn a souhaité convier les écoliers et collégiens d’Albi afin de leur faire découvrir le handisport à travers plusieurs disciplines :

o Athlétisme handisport sur fauteuil et déficient visuel

o Aviron sur machine ergomètre

o Badminton

o Basket fauteuil

o Boccia (apparenté à la pétanque)

o Escrime handisport

o Tennis de table

o Tir à l’arc

o Tir laser

o Volley assis

Des échanges et débats sur le handicap et les valeurs de l’olympisme ont également eu lieu. Les groupes de 8 à 10 enfants âgés de 6 à 14 ans ont tourné sur plusieurs ateliers les mercredi matin, jeudi toute la journée et vendredi matin sur 4 zones de 3 activités sportives/sensibilisation à découvrir.

Un atelier pour apprendre à bien manger

Adopter une alimentation saine et équilibrée au quotidien est un facteur important pour préserver son capital santé, et ce dès le plus jeune âge. Que l’on soit à la maison ou à l’école, il est important d’apprendre à écouter son corps et à le respecter. Encore faut-il avoir les bons repères pour acquérir de meilleures habitudes.

Harmonie Mutuelle a organisé un atelier diététique animé par Adèle BONHAMMOUR VENA diététicienne nutritionniste, qui a donné des conseils simples et pratiques, notamment en matière d’équilibre alimentaire pour concilier une bonne alimentation et plaisir.

Elle a aussi sensibilisé les enfants à l’alimentation par le biais de jeux ludiques. Ils ont ainsi pu répondre à des questions vrai-faux, calculerla teneur en sucre d’aliments comme des biscuits ou bien des boissons, qu’ils ont par la suite pu visualiser avec l’équivalence en morceaux de sucre.

Les enfants se sont exprimés sur leurs habitudes de petit-déjeuner et ont échangé sur leur plat préféré.

« Parce que la prévention passe aussi par la pratique d’une activité physique régulière dès le plus jeune âge, Harmonie Mutuelle sensibilise le jeune public aux bénéfices d’une activité physique et d’une alimentation équilibrée. Ces Championnats de France Handisport d’Escrime et d’Athlétisme ont véhiculé un véritable esprit d'équipe et de solidarité. Un engagement fort et symbolique fondé sur des valeurs communes de proximité et de respect. » Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Occitanie d’Harmonie Mutuelle