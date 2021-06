Lot - Marie Piqué et ses colistiers visitent le centre de santé de Salviac

Accompagnés de Vincent Bounes (chef du SAMU régional et candidat sur la liste haut-garonnaise de Carole Delga), Marie Piqué et les candidats lotois de l’Occitanie en Commun ont visité ce mardi 8 juin le Centre Intercommunal de Santé Cazals-Salviac.

Pour Vincent Bounes, « le projet Santé de Carole Delga est solide et améliorera en profondeur l’accès au soin, notamment dans le département du Lot où les habitants sont souvent éloignés des professionnels médicaux. Avec la volonté de rassembler les citoyens, les élus et le monde médical, je mettrai toute mon énergie et tout mon engagement au service de la santé des habitants ».

Un bilan et des perspectives claires pour une santé de qualité et de proximité

Création de 6 maisons et centres de santé dans le Lot, formations paramédicales et sociales, lutte contre les perturbateurs endocriniens, soutien à la recherche et à la prévention… Depuis 2016, la Région Occitanie est mobilisée pour contribuer à garantir un accès à la santé pour tous et partout, y compris dans le département du Lot. Face à la pandémie, la Région a adopté un plan d’urgence sanitaire pour protéger les lotois: 360 000 masques ont été distribués gratuitement, une campagne de test a été mise en place ainsi qu'un service de transport gratuit pour la vaccination.

« La crise a démontré que nous avons besoin d’une nouvelle organisation de la santé: la Région est le bon échelon pour agir », a insisté Marie Piqué. Faciliter l’accès aux soins pour tous, c’est un engagement de Carole Delga qui propose « des mesures concrètes pour permettre à tous les habitants d’Occitanie d’être à moins de 15 minutes d’un professionnel de santé ».

1) L’installation de 200 médecins et infirmiers salariés dans une cinquantaine de territoires où l’accès aux soins est particulièrement difficile

2) La construction et l’agrandissement de 150 maisons et centres de santé, en plus des 308 centres déjà existants, à moitié financés par la Région.

3) La création de 3 000 places supplémentaires en formations paramédicales, dont les 2/3 en dehors des métropoles. Cela portera à 14 500 le nombre de place à l’horizon 2026.

4) Pour renforcer la prévention, la mise en place d’une journée d’appel aux premiers secours pour tous les jeunes et 250 000 lycéens, financée par la Carte Jeune: « un jeune formé, une vie sauvée ».

Tous les candidats lotois de l’Occitanie en Commun (Marie Piqué, Vincent Labarthe, Geneviève Lasfargues, Théo Belaubre, Françoise Faubert, Éric Labastie et Justine Bottero) le clament à l’unisson: « Les difficultés d’accès aux soins ne sont pas une fatalité. Des actions fortes et volontaristes permettront d’offrir une santé de qualité et de proximité pour tous. »