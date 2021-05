Montpellier - Agression en marge de la manifestation du 1er mai

Un des étudiants du SCUM a été blessé (traumatisme crânien) et s’est vu prescrire 2 jours d’ITT (Interruption Temporaire de Travail) aux urgences de l’hôpital Lapeyronie.

Une plainte a été déposée au Commissariat central de Montpellier. Il ne fait aucun doute que les agresseurs seront rapidement retrouvés, puisque nous disposons d’une photo d’eux (en pièce jointe de ce mail) et que l’agression s‘est déroulée en plein jour, à l’arrêt de tramway Albert 1er St Charles, qui dispose de plusieurs caméras de vidéo-surveillance.

Le communiqué unitaire :

Soutien au SCUM suite à l'agression fasciste en marge de la manifestation du 1er mai.

Ce samedi 1er mai, journée internationale des droits des travailleurs, un groupuscule d'extrême droite a violemment agressé des étudiantes et étudiants du syndicat étudiant SCUM (Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier).

Aux alentours de 10h du matin à l'arrêt de tramway Albert 1er, alors que quelques étudiantes et étudiants du SCUM attendaient leurs camarades afin de se rendre ensemble à la manifestation interprofessionnelle, 5 hommes et une femme, vêtus de noir et arborant sur leurs vêtements un logo royaliste en fleur de lys, ont débarqué afin de tenter de leur voler leurs drapeaux. Une pluie de coups s'en est suivie, ainsi que des injures ne laissant aucun doute sur l'inclinaison politique de ce groupuscule d'extrême droite royaliste.

L'agression contre le syndicat étudiant SCUM se fait dans un contexte d'attaques gouvernementales anti-sociales et liberticides, touchant l'ensemble du mouvement social.

Les organisations signataires apportent leur soutien au SCUM et dénoncent cette agression, qui n'est pas la première contre des acteurs du mouvement social à Montpellier. Les nervis d'extrême droite n'arrêteront jamais notre détermination à lutter contre la casse sociale du gouvernement.

Signataires :

CGT des Universités de Montpellier, CGT INRAE, CNT-Solidarité Ouvrière, FERC CGT Occitanie, FO ESR 34, FNEC FP-FO 34, SUD Education UM, Sud Recherche EPST