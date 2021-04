Montauban - Adoption de la loi Molac : « C'est une victoire historique ! »

« Les parlementaires viennent d'adopter définitivement la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion : c'est historique, et une grande victoire pour tous ceux qui parlent et vivent une langue et une culture régionale, mais également pour l'ensemble des Français dont le patrimoine commun est ainsi mieux reconnu et protégé.

Symboliquement, c'est le signe d'un basculement idéologique raisonnable – enfin - vis-à-vis de la diversité culturelle : ce n'est plus la peur de la division qui prend le dessus, mais l'opportunité de sa richesse et le respect des droits culturels de chacun.

Concrètement, je me réjouis que cette loi vienne sécuriser des initiatives que nous portons déjà, tel que le conventionnement avec les rectorats pour le développement de l'enseignement de l'occitan, ou encore le déploiement de signalétique bilingue.

Elle instaure également deux avancées majeures : l'enseignement immersif dans le public n'est plus relégué à un statut d'expérimentation tel que mentionné aujourd'hui dans notre convention ministérielle ; cette modalité pédagogique est désormais pleinement reconnue par la loi. Enfin, l'instauration du versement des forfaits scolaires au bénéfice des écoles associatives immersives lorsque les élèves ne peuvent bénéficier d'un enseignement dans leurs communes de résidence est d'excellente augure pour consolider le réseau des calandretas.

Que vivent nos langues ! ».