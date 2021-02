Gruissan - Les Îlots de Gruissan, des résidences de tourisme uniques en France !

Les Îlots de Gruissan, des résidences de tourisme uniques en France !

Baptisé «Les Îlots de Gruissan», cet établissement nautique constitué de 35 LodgeBoats tournés vers le large, est un projet unique en France qui voit le jour en Occitanie, à Gruissan.

Un pari pris par l’Office de Tourisme et son port de plaisance pour renforcer l’attractivité de la destination en proposant une offre innovante et jamais vue sur le littoral français !

La dynamique portuaire, fer de lance de l’Office de Tourisme de Gruissan

Pour Jean-Claude MÉRIC, Directeur Général de l’Office de Tourisme de Gruissan, et la société privée Alliance Plaisance en charge du projet, il s’agissait de créer dans le Port de Gruissan une activité nouvelle qui s’intégrerait dans le cadre de la dynamique économique déjà initiée par la ville.

Ce dispositif d’envergure fait de Gruissan la seule station balnéaire en France équipée de ces habitats flottants et la première en Europe en termes de volume.

Des logements 100% français et à forte dominante « Occitanienne »

L’Office de Tourisme de Gruissan s’est tourné vers Alliance Plaisance, entreprise basée à Sète, pour la réalisation de cet ambitieux projet. Ainsi, ces LodgeBoats ont été imaginés et designés par la société sétoise puis fabriqués par des industriels français : Chalet FABRE à Rodez pour l’habitat, spécialisés dans la construction de chalets modulaires et METALU, entreprise nantaise, pour la partie immergée des Lodgeboats, le raccordement des eaux usées et l’homologation à la navigation.