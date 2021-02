Pouzolles - Appel à témoin - Florent Vilar, âgé de 47 ans a disparu de Pouzolles.

Appel à témoin !!!

Nous recherchons

Florent Vilar, âgé de 47 ans qui a disparu de Pouzolles (34) depuis cette fin de matinée, lundi 8 février. Il portait un jogging noir, une veste kaki et verte, avec un polaire bleu marine et des chaussures à scratch. Cet homme de forte corpulence mesure 1m70 et circulerait à pied.

Si vous avez des informations à son sujet merci de contacter la gendarmerie.

Un hélicoptère aurait déjà survole la zone et actuellement des chiens seraient déployés afin de le retrouver.