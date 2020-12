Frontignan - Une nouvelle idendité commune pour l'AOP muscat de Frontignan

Une nouvelle idendité commune pour l’AOP muscat de Frontignan

Présentée ce vendredi 27 novembre, la nouvelle identité visuelle réalisée par des étudiants et choisie par l’ensemble des producteurs sera désormais associé à la communication de l’AOP Muscat de Frontignan.

Fin septembre dernier, sept équipes d’étudiants de la Box académie, une école de communication locale, présentaient leurs projets pour promouvoir l’AOP muscat de Frontignan à une délégation de producteurs (syndicat du cru, coopérateurs, producteurs indépendants), cavistes et élus de la Ville.

Deux mois plus tard, le voile se lève sur le projet final à l’occasion d’une présentation officielle en présence de Kelvine Gouvernayre, élue déléguée au tourisme et à la promotion des produits locaux et du Muscat, Patrick Bourmond élu délégué au commerce et à l’artisanat, Jean-Denis Ferrières , président du syndicat du cru, MM. Miron et Rubio pour la cave coopérative, Olivier Robert du mas de la Plaine haute, Francis et Christophe Sala du domaine de la Plaine, Alain Peyronnet du domaine Peyronnet et Nicolas Cazano, caviste.

Signé par Olivia Exposito, cette nouvelle identité graphique a su susciter l’adhésion de l’ensemble des acteurs, rappelant que le muscat de Frontignan est un véritable... provocateur de bons moment !