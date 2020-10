Occitanie - Vendredi 9 octobre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Vendredi 9 octobre 2020 à 19h30

Au 09/10/2020 : 566 hospitalisations en cours (+75) dont 149 en réanimation (+13) 629 décès à l’hôpital (+10)

Surveillance renforcée en Occitanie

Dans la majorité des départements de la région, la circulation du virus reste très active actuellement. Les départements où la circulation virale est la plus forte sont le Gard, la Haute-Garonne, l’Hérault et le Tarn. Les 20-30 ans représentent toujours la principale classe d’âge concernée, mais les taux de positivité poursuivent leur augmentation chez les adultes de 30 ans et plus

Hospitalisations en hausse : + 75 en 3 jours

De manière générale, le nombre de cas graves continue à augmenter et à impacter notre système de santé. Les nombres d’hospitalisations pour Covid, comme la part des admissions en service de réanimation poursuivent une augmentation régulière (respectivement +24% et +12% par rapport à la semaine passée). Le Gard, la Haute-Garonne, l’Hérault et le Tarn ont subit les plus fortes augmentations

30% des capacités habituelles de réanimation

Cette augmentation forte et régulière des hospitalisations place nos capacités d’accueil sous surveillance renforcée. A ce jour, 149 personnes sont placées en réanimation du fait d’une forme grave de Covid19. C’est l’équivalent de plus de 30% des 469 places habituellement disponibles dans ces services spécialisés. Pour faire face aux besoins, cette capacité d’accueil est régulièrement augmentée. Certaines opérations non prioritaires doivent aussi parfois être reportées pour pouvoir accueillir à la fois de nouveaux malades Covid, mais aussi les autres patients qui doivent y être accueillis (Suites opératoires, accidents de la route…)

Toulouse et Montpellier sous haute surveillance sanitaire

Les métropoles de Toulouse et de Montpellier sont quant à elles placées sous surveillance et pourraient basculer à leur tour d'ici lundi en zone d'alerte maximale. Dans les deux métropoles de la région, les indicateurs sanitaires publiés hier sont désormais très proches des seuils de passage en zone d’alerte maximale.

Les chiffres dans l'Hérault : l'évolution

4 août : hospitalisations en cours 4 / dont en réanimation 0

7 août : hospitalisations en cours 3 / dont en réanimation 0

11 août : hospitalisations en cours 10 / dont en réanimation 1

14 août : hospitalisations en cours 9 / dont en réanimation 1

18 août : hospitalisations en cours 11 / dont en réanimation 0

21 août : hospitalisations en cours 22 / dont en réanimation 5

25 août : hospitalisations en cours 19 / dont en réanimation 4

28 août : hospitalisations en cours 35 / dont en réanimation 7

1 septembre : hospitalisations en cours 46 / dont en réanimation 9

4 septembre : hospitalisations en cours 52 / dont en réanimation 11

8 septembre : hospitalisations en cours 70 / dont en réanimation 17

11 septembre : hospitalisations en cours 70 / dont en réanimation 19

15 septembre : hospitalisations en cours 87 / dont en réanimation 18

18 septembre : hospitalisations en cours 89 / dont en réanimation 22

22 septembre : hospitalisations en cours 82 / dont en réanimation 27

25 septembre : hospitalisations en cours 95 / dont en réanimation 28

29 septembre : hospitalisations en cours 88 / dont en réanimation 29

2 octobre : hospitalisations en cours 95 / dont en réanimation 28

6 octobre : hospitalisations en cours 110 / dont en réanimation 37

9 octobre : hospitalisations en cours 157 / dont en réanimation 47

Prochain Bulletin d'information : mardi 13 octobre