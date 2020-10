Occitanie - Vers la seconde AG régionale Gilets Jaunes : fraternelle, démocratique, combative !

Vers la seconde AG régionale Gilets Jaunes : fraternelle, démocratique, combative !

Le comité d’organisation s’est réuni à Béziers, avec 21 personnes de 3 départements (11, 30 et 34), représentants 7 groupes locaux.

Le bilan a été tiré de la première AG des Gilet Jaunes Languedoc Occitanie. Bien que certaines améliorations soient possibles, l’accent a été mis sur la démocratie qui a été respectée du début à la fin. Nous avions en effet dès le début indiqué que l’AG serait souveraine, que tout serait décidé par en bas.

Ainsi, la parole était libre, et chacun a pu présenter des amendements ou des textes supplémentaires. Cette grande liberté n’a en aucun cas été source de confusion ou de complication, au contraire : tout a été voté à une très large majorité, et les désaccords ont pu s’exprimer aisément, et ont même fait l’objet de contributions qui sont maintenant publiées sur la page dédiée, et qui seront envoyées aux participants.

Ce sentiment a été largement partagé par ceux qui ont rempli le questionnaire en ligne, dont voici les résultats :

*72 personnes ont répondu à ce questionnaire.

A la question « souhaitez-vous une seconde édition », 94,4% ont répondu OUI, 0% NON et 6,1% ont répondu ne pas savoir.

A la question « avez vous été satisfaits de cette première édition », 30,6% ont répondu « tout à fait c’était excellent », 55,6% ont répondu « oui, c’était très bien », 12,5% ont répondu « oui, moyennement ».

Seule une personne a répondu « pas vraiment », soit 1,4%. 0 « pas du tout ».

*Sur l’utilisation de Facebook, 60% ont répondu que cela leur avait été utile, contre 40% pour lesquels ce moyen de communication ne leur a pas été utile. Concernant la trésorerie, le bilan a été présenté de manière détaillée, et les comptes ont été approuvés à l’unanimité ; l’excédent (273€) a été affecté à la prochaine édition ; il a été relevé que des personnes avaient contribué à des supports techniques à titre gracieux, sans demande de remboursement donc, comme contribution.

Fort de cela, le comité a pris les décisions suivantes :

la décision d’organiser un premier cycle de conférences/formation/débat a été actée pour le 6 décembre sur une journée. Les thèmes seront proposés et choisis par les participants via un formulaire en ligne.

la prochaine édition de l’AG régionale aura lieu vers le mois de Mars et sera placé sous le signe des 150 ans de la Commune de Paris.

La réunion s’est clôturée par le verre de l’amitié et des préparations culinaires de nos amis Adrien, Magali, Cerise, Claude… que nous remercions chaleureusement !

En route pour la Seconde AG régionale Gilets Jaunes /Mars 2021 150 ans après la Commune de Paris Les Versaillais sont toujours là… …mais nous aussi !