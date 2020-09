Toulouse - Recruter autrement à Toulouse : un e-job dating le 6 octobre pour booster l'emploi des jeunes

Le Crédit Agricole Toulouse 31 et Wizbii organisent un job dating entièrement dématérialisés pour le bassin toulousain, le 7 octobre prochain.

De 17h à 20h, une soixantaine de candidat pourra échanger de manière privilégiée avec la dizaine d’entreprise présente autour de postes à pourvoir en CDI, CDD et stage. Les secteurs représentés seront l’animation, la grande distribution, l’informatique, l’immobilier, la petite enfance, le service à la personne et la restauration rapide.

Bien qu’obligatoire, l’inscription est intégralement gratuite.

La crise sanitaire n'aura pas eu raison de la dynamique de l'emploi et du recrutement dans la région de Toulouse et ses alentours ! Malgré le contexte exceptionnel, le Crédit Agricole Toulouse 31 et Wizbii s'adaptent et digitalisent leur job dating, pour ne pas cesser d'agir en faveur de l'emploi des jeunes.

Plus d'informations ci-dessous :

Date : Le mardi 6 octobre 2020 de 17h à 20h

Inscriptions obligatoires : https://job.wiz.bi/zmwir / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16.

Lien du e-Job Dating : accessible uniquement aux candidats sélectionnés.