Gers - Réunion de travail avec l'équipe de contact tracing de la CPAM

Déplacement et réunion de travail avec l'équipe de contact tracing de la CPAM : tous les jours, plusieurs dizaines de personnes en contact avec des personnes contaminées au COVID sont passées par la cellule de la CPAM d'Auch. Leur mission est de contacter et de prévenir le plus rapidement possible les personnes contact et les orienter vers des tests.

L'équipe de la CPAM rappelle : "décrochez votre téléphone quand l'assurance maladie vous appelle", "soyez prudents dans les moments familiaux et associatifs", "respectez les gestes barrières".

Le virus circule de plus en plus vite dans le Gers : depuis un mois, de plus en plus de personnes sont testées positives chaque semaine et de nouveaux clusters sont en cours d'analyse. Cette semaine, deux nouvelles hospitalisations.

Hygiène des mains, distanciation physique et port du masque : protégeons nous, protégeons nos proches.