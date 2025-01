HÉRAULT - Spain Rail Pass, l'abonnement pour les touristes qui souhaitent explorer l'Espagne à bord des trains de Renfe

Spain Rail Pass, l'abonnement pour les touristes qui souhaitent explorer l’Espagne à bord des trains de Renfe

La compagnie met à jour les conditions commerciales du Spain Rail Pass (anciennement appelé Renfe Spain Pass), un abonnement qui offre aux utilisateurs la liberté de planifier leurs itinéraires selon leurs goûts, intérêts et besoins de manière économique, flexible, confortable et durable.

Renfe met à jour les conditions commerciales du Spain Rail Pass (anciennement appelé Renfe Spain Pass) et présente, à l'occasion de Fitur à Madrid, la nouvelle image de cet abonnement destiné aux touristes résidant en dehors de l'Espagne. Ce pass leur permet d'explorer le pays à bord des trains de Renfe de manière économique, flexible, confortable et durable.

L’Espagne a de nouveau battu un record en matière de tourisme l’année dernière, avec 94 millions de visiteurs étrangers, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2023. Les prévisions indiquent que le secteur continuera de croître en 2025. Les touristes étrangers se déclarent très satisfaits de leurs voyages dans le pays, et 65 % d'entre eux envisagent de revenir visiter l'Espagne.

Le Spain Rail Pass simplifie la logistique des voyages en éliminant le besoin d'acheter plusieurs billets et réservations. Avec un seul pass, il est possible de rejoindre n’importe quelle destination de manière simple et rapide. Cet abonnement offre aux utilisateurs la liberté de planifier leurs itinéraires selon leurs goûts, intérêts et besoins, en couvrant une grande variété de routes et de destinations.

Ce pass, personnel et non transférable, permet aux passagers de gérer leurs réservations via le site web www.renfe.com, dans les agences de voyages (physiques et virtuelles) ainsi qu'aux guichets des gares. Le nombre de trajets choisis (4, 6, 8 ou 10) détermine les modalités d'utilisation dans une sélection de trains Renfe. Les utilisateurs disposent de six mois à compter de la date d'achat pour effectuer leur premier trajet, et le pass est valable un mois à partir de sa première utilisation.

Renfe propose des tarifs compétitifs pour les abonnements adultes et enfants, permettant des économies significatives par rapport à l'achat de billets individuels pour chaque trajet. Les utilisateurs peuvent également choisir entre la classe Standard ou Confort pour voyager à bord des trains AVE, s'adaptant ainsi à différents budgets. De plus, les détenteurs du Spain Rail Pass bénéficieront d'avantages et de réductions offerts par les entreprises et partenaires ayant conclu des accords avec Renfe.