OCCITANIE - Émilie DALIX élue Présidente d'Atmo Occitanie : Une vision renouvelée pour l'avenir de la qualité de l'air !

Émilie DALIX Élue Présidente d’Atmo Occitanie : Une Vision Renouvelée pour l’Avenir de la Qualité de l’Air ! ????✨

Le mercredi 18 décembre 2024, Émilie DALIX a été élue à l’unanimité comme nouvelle présidente d’Atmo Occitanie lors d'une séance du Conseil d’Administration marquée par l’enthousiasme et l’espoir. Elle succède à Agnès LANGEVINE, dont le mandat a été jalonné de dynamisme et d’engagement pour la qualité de l’air en région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la santé publique, Émilie DALIX est une figure respectée et engagée, particulièrement sur les questions de prévention et de responsabilité sociétale des entreprises. En tant que conseillère régionale depuis 2021, elle a su allier ses compétences en politiques de santé publique aux enjeux environnementaux et de qualité de vie, faisant d'elle la candidate idéale pour mener Atmo Occitanie vers de nouveaux horizons.

Dans le cadre de son nouveau mandat, Émilie DALIX entend non seulement poursuivre les initiatives déjà mises en place par son prédécesseur, mais également amplifier les actions qui permettront d’améliorer la qualité de l'air dans la région. Parmi ses objectifs phares, elle souhaite renforcer la surveillance, la prévention et la sensibilisation autour de cette thématique cruciale. En mobilisant toutes les parties prenantes—collectivités, entreprises, associations et citoyens—elle aspire à développer des solutions innovantes et adaptées aux spécificités de chaque territoire, qu'il soit urbain ou rural.

« Je suis honorée de prendre la présidence d'Atmo Occitanie, mais aussi de succéder à Agnès LANGEVINE, dont je tiens à saluer le travail à la tête de l’association. Je m’engage à poursuivre son action pour améliorer la qualité de l’air dans notre région, qui constitue un défi majeur pour notre santé, notre qualité de vie et notre avenir. Je souhaite que nos actions contribuent à un changement tangible et durable pour les habitants d'Occitanie », a déclaré Émilie DALIX lors de son élection.

Cette nomination marque une étape significative dans la lutte pour une meilleure qualité de l’air et le bien-être des citoyens en Occitanie. Sous la direction d’Émilie DALIX, Atmo Occitanie semble prête à relever les défis environnementaux qui se dressent devant nous, tout en valorisant les expertises de ses membres et en préservant son indépendance et son équité territoriale. L’avenir de la qualité de l’air en région est entre de bonnes mains !