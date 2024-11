Balaruc-les-Bains - ‏Les Thermes de Balaruc-les-Bains remportent 2 trophées au Grand Prix des Alliances Durables‏

‏Les Thermes de Balaruc-les-Bains remportent 2 trophées au Grand Prix des Alliances Durables‏

‏Mardi 19 novembre, à l’occasion du Salon des Maires de France, les Thermes de Balaruc-les-Bains ont vu leurs initiatives environnementales et sociétales saluées en recevant le Grand Prix du Jury et le Prix Or de la Coopération Collectivité territoriale/ Industriel - Société de Service, catégorie “Environnement”.

‏C’est avec leur projet novateur, nommé UVER, mené conjointement avec la mairie de Balaruc-les-Bains, que le 1er établissement thermal de France a recueilli les suffrages du jury. ‏

‏L’UVER pour Unité de Valorisation des Eaux de Rinçage, est un dispositif inédit et innovant permettant de traiter et réutiliser les eaux usées des soins thermaux, notamment pour le nettoyage urbains, l’arrosage des espaces verts, la valorisation en amendements agricoles des argiles récupérées et alimenter les services secours et incendie. ‏

‏S’inscrivant dans la démarche RSE chère aux Thermes de Balaruc-les-Bains, l’UVER a vu le jour après 2 années de recherche, sous la direction stratégique de Ludovic Sarriou, Directeur technique et avec la supervision opérationnelle de Bastien Lanet, responsable des projets OPC. Pensée de manière globale, l’UVER est abritée dans un bâtiment peu énergivore et fonctionnant en quasi-autonomie énergétique grâce à des panneaux solaires.‏

‏Avec la mise en place de ce dispositif, les Thermes de Balaruc-les-Bains visent à réduire notablement leur impact environnemental et à préserver cette ressource précieuse qu’est l’eau. Avec 51000 curistes annuels, le rinçage des eaux thermales génère chaque jour 156m3 d’eau boueuse. Grâce à l’UVER, aujourd’hui, 130m3 d’eau peuvent être réutilisés et sous peu, grâce à la constante mobilisation des équipes Recherches et Développement internes, c’est l’intégralité de l’eau de rinçage utilisée quotidiennement qui pourra être mise à disposition de la commune. ‏

‏Le caractère innovant et écologique de l’UVER, avec sa capacité à valoriser les eaux usées et son modèle reproductible à grande échelle, par d’autres structures, ont su séduire les élus et professionnels réunis pour cette première édition du Grand Prix des Alliances durables.‏

‏Organisé par The Good, avec le concours du Crédit Mutuel, ce Grand Prix récompense les coopérations et alliances durables entre les associations, les fondations, les collectivités territoriales et/ou les entreprises qu’elles soient industrielles ou de services avec pour objectif :‏

‏- d’accompagner la transformation des territoires pour garantir un avenir durable à leurs‏ ‏citoyens,‏

‏- d’encourager les initiatives sociales et solidaires pour plus de bien vivre ensemble,‏

‏- de développer l’économie résiliente des villes et des territoires dans le respect de la‏ ‏préservation et de la régénération des ressources naturelles,‏

‏- de créer un Observatoire des meilleures coopérations entre acteurs au service du bien‏ commun afin de mettre en lumière des initiatives pérennes et reproductibles.‏

Photo : ‏Paul-François Houvion, Directeur Général des Thermes et Bastien Lanet, Responsable des projets OPC, recevant leurs prix des mains d’Emilie Kovacs, Rédactrice en chef de The Good ‏

