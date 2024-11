Pyrénées-Orientales - Non à l'ouragan de l'austérité sur les collectivités territoriales : mobilisation et résistance !

La France Insoumise 66, membre du Nouveau Front Populaire, dénonce les budgets d’austérité qui vont durement affecter les collectivités territoriales. C’est ce qu’ont confirmé les assises des départements de France : les collectivités territoriales vont voir leur budget sérieusement amputé. Pour le département des Pyrénées Orientales, c’est pire que prévu, avec environ 20 à 25 millions d’euros en moins.

Les conséquences seront dévastatrices, tant pour la population, avec des budgets sociaux restreints, que pour les personnels, déjà en sous-nombre dans certains services. La France Insoumise refuse que cette cure d’austérité conduise à devoir choisir qui on abandonne et qui on continue à aider, entre collégiens, précaires, personnes âgés, personnes touchés par un handicap etc. C’est inacceptable et insupportable.

La France Insoumise refuse que les collectivités territoriales payent les pots cassés en raison des choix des gouvernements macronistes en faveur des plus riches ayant asséché les finances publiques à coups de cadeaux fiscaux et autres exonérations. La France Insoumise refuse que les collectivités territoriales accompagnent de fait l’austérité en procédant à des arbitrages entre des financements aussi légitimes les uns que les autres.

La France Insoumise exige au contraire que les orientations contenues dans le programme du Nouveau Front Populaire arrivé en tête aux dernières élections législatives soient appliquées, à l’exclusion de celles que le gouvernement Macron / Barnier veut imposer bien qu’elles aient été désavoués à plusieurs reprises par les électeurs.

L’heure doit être à la résistance et à la mobilisation. Et ce dès maintenant.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise