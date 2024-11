Montpellier - Le groupe France Télévisions pose la première pierre de ses nouveaux studios de production, à Vendargues

L'un des plus grands pôles de production audiovisuelle en France poursuit son développement en Occitanie

Le groupe France Télévisions pose la première pierre de ses nouveaux studios de production, à Vendargues

Innovations, compétences, développement durable

Dès mars 2018, le groupe France Télévisions a été un acteur majeur du renouveau des studios de production en France en installant un outil de 16 000 m² innovant et à la pointe de la technologie à Vendargues (Occitanie).

Le partenariat noué avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, devenue première région de tournage de fictions en France, Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de Montpellier, et de nombreux acteurs et institutions implantés sur le territoire a permis de réaliser ce projet.

https://www.v-studios.fr/

Le projet V Studios de France.tv Studio, filiale commerciale de production du Groupe, retenu en mai 2023 dans le cadre du plan de financement « France 2030 » de la Grande Fabrique de l'image, est lancé ce vendredi 15 novembre 2024, en présence de Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions et des principaux partenaires du projet.

V Studios, un doublement des capacités de tournage de France Télévisions en Occitanie

Ce nouvel outil de production exceptionnel, dont la 1ère pierre est posée ce jour, sera ouvert à l'ensemble des industries culturelles et créatives. Le site sera mis en en exploitation début 2026 et pourra accueillir tous types de productions, françaises et étrangères.

A travers ce projet d’extension V Studios, la filiale commerciale France.tv studio projette de doubler sa capacité de tournage sur son site historique de Vendargues. Ce projet a pour ambition d’accueillir tous types de projets créatifs (long-métrages, fiction, documentaire, jeux vidéo, films publicitaires, clips musicaux).

Dans la première phase du projet sur l’année 2025, 2 bâtiments seront construits et comprendront 4 plateaux de 300 à 800 m2, des bureaux, loges, espaces de stockage et restauration. Deux plateaux pourront accueillir des productions de divertissements et productions de flux, ainsi qu’un espace de backlot. Un troisième bâtiment pourra être édifié à l’issue de cette première phase de développement.

Ce projet de doublement de la capacité de tournage de V Studios pourrait générer la création de nombreux emplois dans la filière audiovisuelle et cinématographique en Occitanie. Ils viendront s’ajouter aux quelques 2 500 collaborateurs déjà présents pour les productions comme "Un Si Grand Soleil" et prochainement M6/SND, qui a choisi le site de Vendargues pour tourner la partie plateau de son futur feuilleton quotidien.

A titre d’exemple en 2023, les productions accueillies au sein de V Studios, dont la série USGS, ont généré plus de 63 000 jours de travail pour plus de 2 500 salariés au total. Plus de 55 comédiens locaux ont été embauchés, sur un total de 200. 46% de femmes occupaient les métiers du site (part en nombre de jours).

Une soixantaine de métiers est déjà présente sur le site et de nouveaux métiers sont amenés à se déployer.

France Télévisions est heureux de contribuer au développement de la capacité de tournage de la France pour accueillir des productions du monde entier.

Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions

« Le plan de La Grande Fabrique de l'image / France 2030 dévoilé le 19 mai 2023 par la ministre de la Culture est un accélérateur d’une ampleur totalement inédite des industries culturelles et créatives françaises. Je suis très fière de poser la première pierre du nouveau projet V Studios porté par notre filiale France.tv studio. Il donnera un élan décisif à notre implantation en Occitanie pour en faire des studios aux capacités élargies et à la pointe de l’innovation. »

V Studios, un partenariat public-privé ambitieux

Ce nouveau pôle de production audiovisuelle est le fruit de l’agrégation des différentes expertises du groupe France Télévisions : France.tv studio, La Fabrique, Les Tontons Truqueurs, etc.

Il est aussi le fruit d’un partenariat réussi avec l’Etat, à travers le plan France 2030 « La grande fabrique de l’image », la Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Vendargues soutiennent fortement cette initiative en association avec le promoteur immobilier du site, la société Proudreed et des groupes privés de l’audiovisuel et du cinéma tels que Gaumont, UGC ou Pathé.

Ainsi, pour permettre un accès direct par les transports en commun, V Studios sera prochainement desservi par la ligne 1 du BUSTRAM développée par la Métropole, à 15 minutes du centre de Montpellier.

V Studios, de très hautes ambitions environnementales

Le nouveau site V Studios, de 2 ha au sein d’un pôle audiovisuel de 11 ha, vise l’obtention des certifications environnementales BREEAM - Very Good et Bâtiment Durable Occitanie (BDO) - Argent, dans le prolongement de la politique de développement durable, de France.tv studio, labellisée Lucie 26000 et ECOPROD.

Les bâtiments seront équipés de 3800 m2 de panneaux photovoltaïques dès la phase 1 permettant une autoproduction d’énergie. La production d’électricité sera prioritairement utilisée en autoconsommation.

De façon générale, afin de limiter les impacts et nuisances sur la faune et la flore, une charte « chantier vert » sera mise en œuvre avec une partie consacrée à la préservation et à la conservation de la biodiversité, mettant en avant les bonnes pratiques à entreprendre.

La construction se déroulera dans le respect de la Charte "Chantier Respectueux de l'Environnement" (CCRE).

Au centre de ce site arboré avec la plantation de plusieurs centaines d’arbres, un bassin de rétention de 1 ha, contribue significativement à la dés imperméabilisation des sols et au développement de la biodiversité.

Les végétaux plantés seront adaptés aux conditions pédoclimatiques (climatiques et pédologiques) locales. Les eaux grises et une partie des eaux de pluies seront récupérées et traitées, notamment pour l’arrosages des espaces verts. Des nichoirs à oiseaux et gîtes pour insectes seront installés.

L’ambition de créer une filière d’excellence en Occitanie

Le pôle de Vendargues va poursuivre son développement dans tous les domaines, mettre en avant ses talents et créer de nouvelles compétences.

Le groupe France Télévisions avec V Studios (v-studios.fr) et Les Tontons Truqueurs (ltt-vfx.com) propose un grand nombre d’outils et de services de pointe au service de l’ensemble des acteurs audiovisuels et cinéma mais aussi plus largement des acteurs de la filière I.C.C (industries culturelles et créatives).

> En raison du besoin croissant, de la rareté de certains métiers de la production et afin de s'inscrire pleinement dans le partenariat avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de Montpellier, France.tv studio s'associe depuis plusieurs années à des organismes de formation implantés localement afin de former de nouveaux profils, avec notamment l'université de Montpellier, l'Artfx, école d'animation basée à Montpellier, et Travelling, école de cinéma à Mauguio.

Le groupe France Télévisions propose ainsi des formations adaptées aux besoins de production et fera à terme, émerger une filière d'excellence dans le domaine de la production en Occitanie.

Avec Travelling, l’école Supérieure du Cinéma de Montpellier, intervention des personnels de France.tv studio en qualité de formateurs sur de nombreux programmes pédagogiques de l’école (accessoiristes, régie, etc.) co-organisés et co-financés par l’AFDAS, les missions locales et pôle emploi.

Il y a également une organisation conjointe d’appel à projets et coproductions de courts métrages et un prêt de matériel entre Travelling et france.tv studio au profit des formations dispensées.

Avec l’école Artfx – School of Digital Arts (formation initiale en VFX, animation et jeux vidéos) :

- organisation de workshop sur le site pour les étudiants d’Artfx de 4ème et 5ème années.



- intégration des programmes pédagogiques des 3ème année portant sur un projet labo : création de séquences virtuelles intégrées en exploitation au sein des productions france.tv studio ;

- accueil de stagiaires au sein de l’équipe des Tontons truqueurs.

- France.tv studio est devenue, en 2022, le 1er parrain du fonds de dotation créé par Artfx et sponsorise désormais un étudiant en prenant en charge le financement de ses 4eme et 5eme années d’études au sein d’Arftx.

Avec l’Université Paul Valery – Montpellier : diverses interventions au sein du cursus du Master 2 Cinéma et Audiovisuel par les professionnels du groupe France télévisions.

Depuis 2018, France.tv studio a accueilli à Vendargues plus de 400 stagiaires de formation professionnelle.

Le groupe France Télévisions défend et met en oeuvre des valeurs d’inclusion au travers des activités opérées sur le site :

- en tant que membre actif de l’association Arpejeh, engagée dans une politique en faveur des personnes en situation de handicap, de l’égalité des chances et de la diversité, le groupe France télévisions participe à l’organisation d’évènements et d’actions afin de favoriser l’insertion professionnelle de ces salariés.

Le groupe France Télévisions est en lien étroit avec le pôle emploi et le rectorat afin de mettre en oeuvre différentes actions de formations ou d’éducation aux métiers de l’image et plus largement des industries culturelles et créatives présentes sur le territoire afin de favoriser le retour à l’emploi.

La participation de France.tv studio, en qualité de premier sponsor-parrain, au fonds de soutien nouvellement créé par l’école Artfx permet d’offrir, au titre de l’égalité des chances et de la diversité, une capacité d’accès à ce type de formation à des étudiants en difficulté.