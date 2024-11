Haute-Garonne - La Côte et l'Arête : une Success Story toulousaine au service d'une bistronomie accessible Un impact

Avec ses six établissements en région toulousaine et de nouvelles ouvertures prévues dans le Sud-Ouest, La Côte et l’Arête s’est imposée comme un acteur de premier plan dans la restauration française. Alliant cuisine 100% maison, produits frais et de saison, et valeurs de convivialité et de transparence, l’enseigne attire une clientèle en quête d’authenticité.

Les frères Chambon, Benoît et Ivan, fils de commerçants, ont transformé leur passion pour la cuisine et leur souci du détail en une véritable success story française avec leur chaîne de restaurants, La Côte et l'Arête. Partant de valeurs familiales authentiques — respect, simplicité et amour des produits bien faits — ils ont ouvert leur 1er établissement en 2010, dans la région toulousaine, autour d’un concept de restauration accessible et chaleureuse, mettant en avant des produits frais et une cuisine simple mais raffinée, avec un soin particulier apporté à la qualité de la viande. L'engagement des frères Chambon pour un sourcing et une traçabilité irréprochable a solidement ancré la réputation de La Côte et l’Arête, permettant à l'enseigne de s’étendre dans plusieurs villes.

« Avec La Côte et l’Arête, notre souhait était de montrer qu’une cuisine simple mais exigeante peut rassembler les gens et créer des souvenirs. La fidélité de nos clients est notre plus grande réussite. » — Ivan Chambon, fondateur

Aujourd'hui, La Côte et l’Arête séduit une clientèle fidèle et variée grâce à son concept unique, à mi-chemin entre la cuisine traditionnelle et la bistronomie accessible. L’enseigne s’appuie sur des valeurs fortes et authentiques, telles que la convivialité, la transparence et une passion sans compromis pour des produits de qualité. Ces principes sont au cœur de chaque établissement, et ce positionnement a permis à La Côte et l'Arête de se distinguer dans un secteur de la restauration en constante évolution. L’ADN culinaire de La Côte et l’Arête repose sur une approche simple mais raffinée : des plats 100% faits maison, préparés à partir d’ingrédients frais et de saison. Le respect des produits et leur traçabilité sont des priorités absolues, garantissant ainsi une qualité irréprochable « du pré à l’assiette ». Cette exigence permet à l’enseigne de proposer une cuisine qui respecte les saveurs naturelles tout en mettant en valeur le goût authentique de chaque produit.

Depuis sa création, La Côte et l’Arête a généré plus de 150 emplois en région toulousaine, témoignant de son engagement envers les communautés locales. Chaque nouvelle ouverture devient un moteur économique, créant en moyenne vingt emplois par restaurant. Avec un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros depuis janvier 2023 et plus de 731 000 clients accueillis dans ses établissements de Toulouse et des environs, le succès du concept ne cesse de se confirmer. Dans sa stratégie de croissance et de qualité, La Côte et l’Arête a acquis en juillet La Pyrénéenne des Viandes, entreprise régionale spécialisée dans le négoce de viandes basée à Pinsaguel. Cette acquisition permet à l'enseigne de maîtriser la chaîne d'approvisionnement « du pré à l’assiette », garantissant une traçabilité et une qualité optimales des produits. Cette démarche s’inscrit dans l’engagement de l’enseigne pour un sourcing transparent et des pratiques responsables, répondant aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui.

« Reprendre La Pyrénéenne des Viandes est une étape clé dans notre démarche. Henry, avec son expertise et sa passion pour la viande, m’a transmis des connaissances précieuses sur la spécificité des produits carnés, une formation qui nous permet aujourd'hui de maîtriser parfaitement toute la chaîne, du sourcing à l’assiette. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre vision de transparence et de responsabilité, c’est un véritable gage de confiance pour nos clients. » Benoît Chambon, fondateur

En 2025, 3 nouveaux restaurants verront le jour, créant ainsi plus d’une soixantaine d’emplois.