Pyrénées-Orientales - Monsieur le Président, au Parlement, une majorité pour le programme du Nouveau Front Populaire

Monsieur le Président, à l’Assemblée Nationale, il y a une majorité pour le programme du Nouveau Front Populaire !

La France Insoumise 66 se félicite des votes exprimés à l’Assemblée Nationale concernant le volet éducation du Budget 2025. Les députés ont voté, entre autres, pour le rétablissement des 4 000 postes d’enseignants censés être supprimés, la titularisation des AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap), la gratuité de l’école et notamment de la cantine scolaire.

Les choses sont claires et indiscutables, comme nous l’affirmions dès le lendemain des élections législatives : au Parlement, il existe une majorité pour appliquer le programme du Nouveau Front Populaire, dans le domaine de l'éducation en l’occurrence, mais aussi pour le reste. Les politiques d’austérité brutales et régressives sont persona non grata au sein de l’Assemblée Nationale, comme au sein de l a population.

Le Président Macron doit cesser de s'enfermer dans le déni démocratique. Il doit en tirer les conséquences qui s'imposent. Il n’a d’autre solution que d’appeler le Nouveau Front Populaire et sa candidate Lucie Castets pour diriger le gouvernement de la France. S’il ne s’y résout pas en dépit du principe de réalité politique, il n’y a pas d’alternative possible : il doit démissionner. En cas de blocage démocratique dû à l’entêtement coupable du locataire de l’Elysée, la destitution proposée par La France Insoumise deviendrait alors la seule issue démocratique raisonnable. Dans ces conditions, l’utilisation de l’article 49.3 serait une brutalisation supplémentaire insupportable de la souveraineté populaire lourde de conséquences.

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise

Auteur du livre « Blanquer à l’assaut de l’Ecole de la République. Chronique militante d’une casse et d’un casse », éditions du Borrego, décembre 2021