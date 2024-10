Tarn et garonne - Julien Sueres à l'écoute des locataires de Saint-Aignan : « Il est urgent de geler les loyers »

Ce samedi après-midi, Julien Sueres, représentant des locataires au sein de Tarn-et-Garonne Habitat et membre de la Confédération Nationale du Logement (CNL), s’est rendu dans le quartier HLM de Saint-Aignan, accompagné de Philippe Fournié, maire de la commune. L’objectif de cette visite était d’échanger avec les locataires des 17 logements sociaux et de recueillir leurs préoccupations.

Les habitants ont exprimé leur mécontentement sur plusieurs points, notamment les charges et les loyers jugés trop élevés. « Les loyers et les charges ne cessent d’augmenter, bien au-delà de ce que cela devrait être pour des logements sociaux, et pour autant le service n’est pas au rendez-vous », a dénoncé une locataire. Des problèmes récurrents ont été soulevés, tels que des compteurs électriques obsolètes, l’absence de maintenance sur les systèmes de climatisation pourtant facturés, et des soucis d’humidité persistants. « Ils viennent mettre un coup de peinture et nous disent que c’est réglé. Quelques semaines plus tard, la moisissure revient », a témoigné un résident.

Julien Sueres a également profité de sa visite pour sensibiliser les locataires à une potentielle augmentation de loyer de 3,26 %, soumise au conseil d’administration de Tarn-et-Garonne Habitat le 28 octobre. « Cette hausse viendrait s’ajouter aux augmentations de 3,60 % en 2023 et de 3,5 % en 2024, ce qui représente plus de 12 % en trois ans », s’indigne-t-il. Pour manifester leur opposition, il a encouragé les locataires à signer la pétition nationale de la CNL, qui a déjà recueilli plus de 35 000 signatures.

À ces hausses de loyers s’ajoutent l’explosion des coûts énergétiques, qui pèse lourdement sur les budgets des ménages. La CNL demande un gel immédiat des loyers pour les logements aux étiquettes énergétiques F et G, afin de soulager les locataires les plus en difficulté.

Julien Sueres a par ailleurs pointé les effets néfastes de la loi Kasbarian-Bergé de juillet 2023, qui accélère les expulsions locatives et aggrave la précarité. « Il est urgent que les bailleurs s’unissent aux associations de locataires pour demander à l’État de compenser cette hausse sans précédent du coût de la vie. On ne peut pas ponctionner les locataires encore et encore ! » a-t-il insisté.

Face à l’augmentation continue des impayés, +20 % en 2023, il a appelé les membres du conseil d’administration de Tarn-et-Garonne Habitat à geler les loyers. « Il en va de la dignité des familles. Quand un ménage ne paie plus son loyer, c’est qu’il a déjà tout tenté pour réduire ses autres dépenses », a-t-il conclu