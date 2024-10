Pyrénées-Orientales - Paul VANNIER aux Vendémiaires Insoumises : la gauche de ruptures antidote aux crises multiformes

C’est un invité de prestige qui était convié ce samedi 12 octobre après-midi à Thuir à la troisième étape de la 8° édition des Vendémiaires Insoumises itinérantes des Pyrénées-Orientales. Le député du Val d’Oise La France Insoumise / Nouveau Front Populaire Paul VANNIER était chargé de traiter de la situation politique du moment présent. La conférence / débat était intitulée « Pour la souveraineté populaire : mobilisation, censure, destitution ».

Paul VANNIER débutait son intervention en estimant que le gouvernement Barnier procédait d’un véritable déni démocratique. « Ce gouvernement est en réalité un cartel des perdants. Il associe des macronistes désavoués dans les urnes avec à sa direction un représentant d’un parti de droite atteignant à peine la barre des 6% aux dernières législatives. Le tout sous la bienveillance et le contrôle de l’extrême dont le sursaut républicain initié par le Nouveau Front Populaire avait pourtant empêché son accession au pouvoir. Ce gouvernement Barnier, qui n’a même pas demandé la confiance à l’Assemblée nationale, est donc très largement illégitime ».

Il insistait sur le fait que ce gouvernement ne tienne que par la béquille du Rassemblement National. « L’extrême droite a sauvé ces derniers jours à deux reprises la mise à cet attelage hétéroclite et brinquebalant. Une première fois en ne votant pas la poursuite du processus de destitution du Président Macron que La France Insoumise avait lancé. Une seconde fois en ne votant pas la motion de censure déposée par le Nouveau Front Populaire ».

L’orateur pointait deux des défis immédiats qu’il importe de relever, au plus vite et au mieux. Face à l’exacerbation en tous domaines des crises (sociale, écologique, diplomatique, démocratique etc.), il est urgent d’apporter des réponses urgentes et efficaces. « L’application du programme du Nouveau Front Populaire, dont les principales mesures sont plébiscitées par une très grande majorité de la population, constitue la solution », affirmait-il. Le projet de budget, accentuant sans ménagement les politiques d’austérité, est une agression faite aux services publics et aux catégories les plus modestes. « Les recettes ont été méthodiquement asséchées en raison de la multiplication des cadeaux concédés aux plus aisés. Le choix d’une baisse drastique des dépenses publiques, et notamment celles liées à la solidarité, va amplifier pauvreté et précarité ».

Dans ces conditions, le Nouveau Front Populaire doit être à la hauteur de la responsabilité politique qui s’impose à lui. « Il s’agit de développer résolument une gauche de rupture. Car les solutions de ruptures possèdent deux vertus majeures. Elles sont les seules à unir la population et la gauche ; ce sont aussi les seules solutions qui soient raisonnables et opératoires face aux urgences du moment présent », indiquait Paul VANNIER, fustigeant par ailleurs « les renoncements concédés sur la base du plus petit dénominateur commun ». La France Insoumise est bien la force motrice pour y parvenir. Ce sont ses succès électoraux dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon qui ont permis la réalisation des formules unitaires à gauche qu’ont été en 2022 la NUPES et en 2024 le Nouveau Front Populaire. La boussole de La France Insoumise est claire : le respect de la souveraineté populaire. Les leviers pour y parvenir ont été précisément identifiés : mobilisation du plus grand nombre, censure d’un gouvernement illégitime, destitution d’un monarque présidentiel sourd au verdict des urnes. Bref, un intitulé de la réunion particulièrement pertinent…