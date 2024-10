Hérault - "Rassurez-vous, on ne va pas passer à 50 km/h ." rassure la compagnie Trenitalia au sujet du périphérique parisien

Fort de son implantation à Paris, Trenitalia profite de la nouvelle limitation de vitesse à 50 km/h sur le périphérique parisien pour rappeler, avec humour et esprit, que ses trains Frecciarossa offrent une alternative rapide , écologique et efficace à la circulation routière Cette initiative vise à apporter un peu de légèreté à une situation qui agace de nombreux conducteurs tout en soulignant la vitesse à 300km/h* de ses trajets entre Paris et Lyon .

Ce vendredi 11 octobre, Trenitalia s'affiche en grand format au bord du périphérique parisien pour réagir à la nouvelle limitation de vitesse à 50 km/h. Le message sur un panneau visible par les conducteurs, rebondit sur cette actualité avec une touche d’humour.

Mettant en avant la vitesse de 300 km/h* sur sa ligne Paris-Lyon, Trenitalia prend un ton rassurant avec une accroche audacieuse : "Rassurez-vous, on ne va pas passer à 50 km/h". Ce clin d'œil met en lumière la rapidité des trajets Trenitalia, tout en s’insérant parfaitement dans le débat autour de la nouvelle limitation de vitesse du périphérique mais aussi en soulignant son offre alternative de mobilité écoresponsable.

Cette campagne a été réalisée en collaboration avec l'agence créative Babel et l'agence média Monolith.

*Vitesse maximale atteinte sur certains tronçons de la ligne entre Paris et Lyon.

À propos de Trenitalia

Présente dans 5 pays en Europe, Trenitalia est la compagnie ferroviaire italienne, filiale du groupe Ferrovie dello Stato Italiane fondé en 1905 et exploitant du réseau national des chemins de fer italiens. Elle est née le 1er juin 2000 pour respecter l'obligation de séparation des activités de service de transport ferroviaire de celles de gestion du réseau, imposée par la législation européenne.

Aujourd’hui, elle opère quotidiennement environ 10 000 trains et transporte chaque année plus d’1 milliard de voyageurs en train et en bus. Depuis plus de 10 ans, elle propose son service de train à grande vitesse, Frecciarossa, aux voyageurs italiens. En 2021, elle le déploie en France et fin novembre 2022, en Espagne.

À propos de Trenitalia en France

Trenitalia est le premier opérateur européen à faire son entrée sur le marché ferroviaire français. Lancée en décembre 2021, son offre de train à grande vitesse vient compléter l'offre existante sur la ligne Paris-Milan et depuis avril 2022 sur la ligne Paris-Lyon (Part-Dieu et Perrache).

À la suite d’un éboulement en Maurienne survenu fin août 2023, le trafic ferroviaire entre la France et l’Italie est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Dès la réhabilitation des voies, les trains Frecciarossa desserviront à nouveau la ligne entre Paris et Milan. Plus d’informations sur www.trenitalia.com