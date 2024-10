Hérault - Bilan des contrôles estivaux des fraudes et risques sanitaires, de la direction départementale de la protection des populations de l'hérault

BILAN DES CONTRÔLES ESTIVAUX DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE L’HÉRAULT

Durant l’été, la vigilance de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) s’adapte à l’activité touristique et aux éventuelles fraudes et risques sanitaires, en mettant le focus sur les établissements liés au tourisme. La DDPP porte ses inspections plus particulièrement sur les thématiques suivantes : l’hébergement touristique (hôtels, campings…), la restauration commerciale, les métiers de bouche (bouchers, traiteurs, boulangers, pâtissiers, poissonniers…), les activités et produits liés au bien-être, à la détente et aux loisirs, les marchés de plein air...

Plus de 900 établissements contrôlés entre juin et septembre 2024.

Ces contrôles ont débouché sur :

· 8 fermetures administratives prononcées dans les cas les plus graves (7 établissements après une inspection en hygiène alimentaire et 1 concernant une structure gonflable) ;

· 53 mises en demeure administratives (pour des remises en conformité rapides et obligatoires, dont 47 en hygiène alimentaire) ;

· 33 procès-verbaux pénaux et administratifs sanctionnant des pratiques déviantes ;

· des avertissements écrits constatant des non conformités mineures (défaut d’affichage de prix, d’information globale du consommateur).

Les faits marquants de l’été 2024

Une forte hausse du nombre d’inspections des établissements de restauration

Cette année, la mise en place d’un partenariat avec un délégataire a permis de doubler les contrôles sanitaires dans les restaurants et étals de marchés. Ainsi, 79 contrôles d’hygiène en remise directe ont été réalisés par les agents de la DDPP auxquels s’ajoutent 388 contrôles effectués par le délégataire APAVE et supervisés par la DDPP.

Un accroissement des contrôles inter-administrations

Les contrôles opérés par la DDPP cet été ont souvent été menés conjointement avec de nombreux partenaires issus des services de l’État et des collectivités territoriales : la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), les administrations membres du Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude - CODAF (URSSAF, DDETS, Finances Publiques, police, gendarmerie etc), le service départemental jeunesse éducation et sport (SDJES), la gendarmerie maritime de Sète, mais également les services communaux d’hygiène (ville de Béziers). Ces partenariats permettent une plus grande efficience des contrôles et une fluidité des échanges entre services. 31 contrôles ont été réalisés avec un service partenaire cet été.

Un focus mis sur la sécurité des structures gonflables et autres activités sportives et de loisirs

Les structures gonflables ont fait l’objet d’une attention particulière du fait du risque potentiel pour les enfants en cas, notamment, de défaut d’arrimage. Une structure ne présentait pas les caractéristiques de sécurité suffisante. Le professionnel, après avoir fait l’objet d’une injonction par la DDPP, s’est très rapidement remis en conformité. Dix loueurs de structures gonflables ont été vérifiées, les organismes qui agréent ces structures ont également été contrôlés dans le département.

Les autres contrôles ont surtout concerné des loueurs de véhicules nautiques à moteurs thermiques ou électriques (jet-skis, scooters des mers, bateaux) ainsi que des loueurs d’activités en rivière des centres équestres. Les non conformités concernent surtout le suivi du matériel prêté (gilets de sauvetage, bombes…) ainsi que l’information sur les tarifs.

Une présence affirmée lors des grands évènements de l’été

Les équipes de la DDPP se sont mobilisées pour intervenir lors des évènements de type fêtes / Férias, où l’afflux de touristes, les températures élevées et les installations de restauration provisoires rendent plus fragile le respect strict des règles de sécurité sanitaire des aliments. Cet été nos équipes sont intervenues aux Férias de Béziers et à la Saint-Louis de Sète ainsi qu’au festival Fiesta Sète et au FISE de Montpellier avec un total de 13 inspections en hygiène, la plupart ne faisant pas état de non-conformités majeures.

Par ailleurs, de nombreux marchés concernant des communes touristiques ont fait l’objet de contrôles groupés (Béziers, Marseillan, Sète, La Grande Motte, Balaruc-les-Bains, Frontignan, Lodève..).

Les paillotes sont aussi parfois le lieu d’événements festifs, durant l’été plus de 6 opérations de contrôle ont été menées dans les principales stations balnéaires de l’Hérault (Agde, La Grande Motte, Marseillan, Palavas-les-flots, Sète, Vendres).

Si l’activité de la DDPP est importante en période estivale, les services de contrôle restent mobilisés tout au long de l’année sur ces missions de protection des touristes, et des habitants de l’Hérault.