MARSEILLAN - L'Office de Tourisme a réuni les professionnels du tourisme pour la présentation du bilan de saison vendredi dernier à Marseillan-Plage.

L’Office de Tourisme a réuni les professionnels du tourisme pour la présentation du bilan de saison vendredi dernier à Marseillan-Plage.

Les services de l’Office de tourisme ont pu tour à tour présenter l’observatoire et la fréquentation touristique de la saison 2024 ainsi que des dossiers/projets importants en cours de déploiement :

Observatoire touristique – Bilan de saison 2024 : Extraits :

Une saison ambivalente

Une fréquentation en légère augmentation mais qui cache de grandes disparités selon les secteurs d’activité touristique et reflète l’évolution des comportements des vacanciers.

Une fréquentation en légère croissance portée notamment par la clientèle étrangère

37 000 personnes en juillet-août, soit sensiblement 5 fois la population permanente de Marseillan.

Un taux d’occupation qui progresse en cœur de saison, alors que le niveau est déjà très élevé en raison notamment des excellents taux d’occupation des campings.

Un début de printemps mitigé comme la météo ! Les hébergeurs, ayant assez rapidement atteint leurs bons niveaux de 2023, sont les plus satisfaits de leur activité au printemps.

Les prestataires d’activités de loisirs, les restaurateurs et commerçants ont quant à eux été impactés par les conditions météo et les contraintes budgétaires des vacanciers.

Un été en 2 temps :

Juillet 2024 en recul comparativement à juillet 2023, en raison notamment :

➢ élections législatives

➢ absence de pont du 14 juillet,

➢ engouement pour les Jeux Olympiques

➢ contraintes budgétaires des vacanciers.

Août, habituellement complet, affiche de facto une forte stabilité même si là encore les contraintes budgétaires ont été ressenties par les restaurateurs, les commerces et prestataires d’activité de loisirs.

Une fréquentation globalement stable dans les bureaux d’information touristique de Marseillan plage et ville (-3%).

Baisse de fréquentation au cœur de l’été au bureau de Marseillan plage compensée par des ailes de saison plus fréquentées.

A Marseillan ville, une augmentation régulière sur les deux mois d’été (+ 9% et 11 %).

Le lancement du SADI (Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information) et présentation des premiers résultats du sondage « Accueil » déployé auprès des pros.

L’objectif de ce schéma est d’élaborer une véritable stratégie d’accueil de la destination et des stations et de réaliser une cartographie complète de l’accès à l’information touristique sur tout le territoire et tout au long du parcours client.

Sachant au niveau national que 10 % des visiteurs d’un territoire entrent dans un OT durant de leur séjour, que fait-on pour les 90 % des visiteurs qui ne passent pas la porte de l’OT ?

C’est là tout l’enjeu d’un SADI : mener une réflexion ou un projet autour de l’accueil dans les murs et hors les murs de l’office de tourisme, à l’échelle de sa destination et de ses stations, en prenant en compte le parcours client, ses attentes et ses usages pour lui apporter l’information quel que soit l’endroit où il se trouve (Office de tourisme, hébergeur, loisirs, domaine public, à distance, sur internet, les réseaux, les sites d’avis, etc.)

Résultats de la 1ère étude d’image et de notoriété de la destination Archipel de Thau et ses stations classées (Balaruc-les-Bains / Marseillan /Frontignan / Sète) : des résultats encourageants pour la marque Archipel de Thau / Une notoriété acquise et confirmée des stations classées du territoire dont celle de Marseillan / Une base qui permettra d’identifier l’évolution de cette notoriété d’ici 3 ans.

Présentation du projet de mutualisation des réseaux sociaux :

Chaque station bénéficiera du taux de progression des comptes de l’Archipel de Thau. Pour rappel : 112% sur Instagram / 49% sur Facebook en deux ans.

La station de Marseillan gagnera un niveau de visibilité qu’elle ne pourrait obtenir en restant indépendante.

Création de contenus attractifs.

Cohérence de la communication.

Optimisation de la portée et du référencement.

Renforcement de l’engagement.

Gain d’efficacité et d’organisation

Meilleure visibilité pour les communautés existantes et une audience bien plus forte à chaque publication.

Ces avantages contribueront à renforcer l’impact et la visibilité de la station, de l’Office de tourisme et de la destination Archipel de Thau auprès de ses publics cibles.

Un travail en concertation avec le service communication de la ville de Marseillan (partage des informations entre l’OT et la ville, publications complémentaires et harmonisées, etc.).

Cette présentation, réalisée en présence de Dominique Cupoli, adjoint au maire délégué au tourisme, s’est poursuivie par un temps d’échange entre les équipes de l’Office de tourisme et les professionnels présents, l’objectif étant de répondre à leurs attentes, renforcer les atouts de la destination, sa notoriété et celle des stations classées, dont notamment Marseillan.