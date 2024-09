BASSIN DE THAU - Journée de la résilience : Appel à citoyens pour participer à la création d'une fresque vivante poétique

Le samedi 12 octobre, de 14h à 21h15 à Sète, le Syndicat mixte du bassin de Thau vient à la rencontre des habitants lors de la Journée de la résilience.

L’objectif : proposer des animations interactives et festives pour sensibiliser les citoyens et les associer à la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles ou aux événements climatiques majeurs.

Le SMBT a fait le choix de s’associer à une structure culturelle de territoire, Merversible, pour imaginer une journée éducative, artistique et festive sur les thématiques de la résilience face aux inondations.

Au programme :

Des animations De 14h à 17h, sur le parvis de la gare SNCF de Sète, des jeux pédagogiques et collaboratifs seront proposés aux habitants pour apprendre en s’amusant sur les risques spécifiques au bassin de Thau.

Une déambulation artistique et apprenante De 17h à 18h30, une déambulation aura lieu du parvis de la gare jusqu’au Conservatoire Manitas de Plata, le long des canaux. Cette promenade festive et musicale, sera ponctuée d’interventions d’experts sur le risque d’inondation et animée par une fresque vivante poétique co-créée avec des citoyens.

A ce propos, nous lançons un appel à citoyens pour participer à la création de cette fresque, fruit d’un travail en immersion de Merversible avec la compagnie Bleu Albinos.

Les citoyens volontaires (nombre limité à 15) participeront à 3 ateliers d’une durée de 3 heures : les 10 et 11 octobre de 18h à 21h dans les locaux du Syndicat Mixte du Bassin de Thau à Sète et le 12 octobre sur le Parvis de la gare SNCF de 14 h à 17h. Les citoyens seront alors initiés à développer une écoute collective, à manipuler costumes et objets pour créer ce chœur constitué de personnages, appelés MORPHES.

Cette proposition est ouverte à toutes et à tous (aucune compétence artistique particulière n’est requise). Pour s'inscrire, merci de me contacter (voir coordonnées ci-dessous).

Une soirée musicale au Conservatoire Manitas de Plata De 19h30 à 21h15, un concert aura lieu avec les « Quatre saisons de Thau », une création musicale unique sur mesure « Aqua Alta » interprétée par Juliette Rillard et ses 3 musiciens, ET, en première partie, le Duo Itak (Gratuit sur inscription)

Vous retrouverez toutes les informations sur cette journée gratuite et ouverte à tous sur :

https://www.smbt.fr/blog/2024/08/28/journeedelaresliencesmbt2024/#:~:text=Intitulée « Tous résilients face aux,a lieu le 12 octobre.

Syndicat Mixte du Bassin de Thau

328 quai des Moulins, 34200 SETE

www.smbt.fr