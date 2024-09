Pyrénées-Orientales - Le Pôle Action Média connecte l'Occitanie et la Catalogne avec la première édition du Meet Time

Le Pôle Action Média et son partenaire géronais AENTEG, annoncent la tenue de la première édition du Meet Time : la Matinée d'Échanges Économiques Transfrontaliers. L’événement se tiendra le vendredi 13 septembre à partir de 9h30, à la Cité Digitale du Soler. Cette rencontre inédite se profile comme un carrefour stratégique pour les acteurs économiques des régions frontalières, avec le soutien du Département des Pyrénées-Orientales et de la Generalitat de Catalunya.

Ce premier Meet Time mêlera moments de networking et sujets de fond sur le thème des “échanges transfrontaliers pour les industries créatives et digitales”. C’est cette thématique spécifique qui a retenu l’attention de Sébastien Thévenet, nouveau Directeur délégué national du plan “French Touch” de Bpifrance, qui honorera l’événement de sa présence, tout comme Eva Doya Le Besnerais, déléguée du Gouvernement de Catalogne en France.

Après une introduction de Guilhem GUIRADO, ancien capitaine du XV de France devenu entrepreneur, deux tables rondes sont prévues avec des leaders économiques et institutionnels des deux régions :

À 10h, une première table ronde, intitulée "Former l'excellence transfrontalière", rassemblera des personnalités du monde de l'éducation et de la formation. Parmi les intervenants : Florence DELSENY-SOBRA, fondatrice d'ALFMED, Mathieu MARTEL, Vice-Président de l'Université de Perpignan Via Domitia, Mò͘nica PLANA CULUBRET, spécialiste en relations internationales et professeure à l’Université de Gérone, et Pierre ROCA, fondateur de l'Idem Creative Arts School, qui échangeront sur les enjeux de la formation des talents dans un contexte transfrontalier.

À 11h30 se tiendra la deuxième table ronde, sur le thème "Stimuler la croissance transfrontalière", qui accueillera Christophe ARNOUL, Directeur France d'ACCIÓ, Xavier BERNARD-SANS, Secrétaire Général de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, Hélène BILLES-BOBO, Directrice Générale de Cap Sud 66, et Sandra MASCRÉ, Directrice du Festival Pablo Casals. Ce panel explorera les stratégies possibles pour intensifier la coopération économique entre les régions françaises et catalanes, avec une attention particulière portée aux industries créatives et digitales.

La matinée se conclura par un déjeuner d'affaires exclusif sur le rooftop de la Cité Digitale du Soler, offrant une vue imprenable sur le pic du Canigó. Ce cadre exceptionnel constituera un moment privilégié pour approfondir les discussions entamées, nouer des partenariats et envisager des collaborations futures.

Cet événement bénéficie du soutien des principales institutions régionales, notamment le Département des Pyrénées-Orientales, la Generalitat de Catalunya, la Région Occitanie, Perpignan Méditerranée Métropole, la Ville de Le Soler, ainsi que de Bpifrance via son mouvement "La French Touch". Des partenaires privés tels que ETL French Desk Barcelone et CLV Assurances apportent également leur soutien à cette initiative transfrontalière.

L’entrée est gratuite. Pour participer à l’événement, les inscriptions se font obligatoirement via le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/pole-action-media/evenements/meet-time.

Les co-organisateurs de l’événement :

Le Pôle Action Média

Le Pôle Action Média est un cluster, un groupement d’entreprises des industries créatives et numériques rayonnant sur l’Occitanie et la Catalogne. Il compte aujourd'hui plus de 90 entreprises membres, dont 40 startups.

Le “PAM” agit au quotidien pour aider à la création et à l’implantation d’entreprises, grâce à des pépinières/incubateurs situées au Soler, dans l’agglomération de Perpignan, et un espace de coworking à Barcelone.

Un nouveau cap a été franchi en 2021 avec l’émergence d’un véritable campus numérique de 12 000 m2 : la Cité Digitale du Soler. S’y mêlent des étudiants des métiers créatifs et du digital, des startups ou encore des studios de production, les studios innovants de l’Idem Creative Arts School labellisés France 2030 et une salle de spectacle de 350 places.

Plus récemment, le Pôle Action Média a été lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt France 2030 "Pôles territoriaux d'industries culturelles et créatives". Ce premier “Meet Time” s’inscrit dans cette logique de développement de l’écosystème souhaité par le Ministère de la Culture et la Banque des Territoires, avec pour objectif final d’être sélectionné fin 2024 pour obtenir plusieurs millions d’euros d’investissements pour la filière ICC et l’économie du territoire.

AENTEG (Associació d'empreses de noves tecnologies de Girona)

Forte de près de 100 membres, l'Association des entreprises des nouvelles technologies de Gérone (AENTEG) est une association professionnelle regroupant des entrepreneurs actifs dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Les objectifs de l'Association sont notamment d'établir des contacts entre les entreprises liées aux nouvelles technologies, de défendre et de coordonner les intérêts de ces entreprises, d'offrir des services aux membres et de travailler à la diffusion et à la promotion des nouvelles technologies.

L’AENTEG est notamment reconnue pour l’organisation annuelle des Premis Digitals E-TECH qui mettent en lumière les meilleures innovations des Comarques de Gérone.