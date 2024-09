Occitanie - Habitat Social en Occitanie dénonce le « coup de rabot » aux aides à la rénovation des logements s

« Dans un contexte d’instabilité institutionnelle sans ministre du Logement à cette date, Habitat Social en Occitanie s’inquiète des risques que les récentes décisions budgétaires pourraient faire peser sur le secteur du logement social dans notre région.

Les « lettres plafonds » et les « gels de crédits » adressés aux ministères cet été, qui fixent un cadre pour la future loi de finances, pourraient compromettre la mise en œuvre des engagements en matière de rénovation énergétique pris par le Gouvernement l’an dernier au Congrès Hlm de Nantes en 2023.

Le secteur du logement social entend poursuivre son engagement dans la lutte contre réchauffement climatique

En Occitanie, 326 000 logements sociaux sont gérés par les organismes Hlm, offrant un toit à près de 700 000 personnes. Pour rappel, en matière de rénovation, ce sont près de 4000 logements qui devraient être réhabilités chaque année dans la région pour respecter les objectifs de la loi Climat et Résilience.

Or, les montants effectivement alloués par l’Etat se montraient jusqu’alors déjà nettement insuffisants pour couvrir les besoins remontés par les organismes, évalués à 8000 logements contre seulement 3000 financés. Alors que l’Occitanie a vécu en 2024 son été le plus chaud jamais enregistré, le constat d’une nécessaire amélioration du confort d’été des locataires est toujours plus partagé, en vue d’éradiquer les « bouilloires thermiques ». Dans ce contexte, il serait irresponsable de réduire les crédits destinés à la rénovation énergétique.

Une telle reculade viendrait mettre à mal les efforts engagés par les bailleurs sociaux dans la réhabilitation du parc Hlm. Nos organismes ont d’ores et déjà obtenu des résultats concrets : la consommation énergétique de leurs logements est désormais inférieure d’environ un tiers à celle du parc privé (source Banque des Territoires). Cette dynamique répond à des enjeux essentiels, aussi bien sociaux qu’environnementaux. Dans un contexte de forte progression des coûts de l’énergie domestique, il demeure primordial d’alléger les charges qui pèsent sur nos locataires. Poursuivre l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone est tout aussi vital pour notre avenir, en Occitanie comme ailleurs.

Décarbonation, accompagnement des plus fragiles dans la transition énergétique : nos organismes sont résolument engagés dans ces défis majeurs, ils ne sauraient aujourd’hui être freinés.

Un appel à la transparence et à l’action

Les perspectives budgétaires nationales envisagées par le gouvernement démissionnaire menacent donc directement les efforts de rénovation énergétique dans notre région, un enjeu majeur pour la lutte contre la précarité énergétique et l’amélioration des conditions de vie des locataires.

A la veille du Congrès Hlm qui se déroulera à Montpellier du 24 au 26 septembre 2024, Habitat Social en Occitanie appelle à une transparence immédiate sur les orientations budgétaires en cours et exige une concertation avec le terrain.

Ne laissons pas une crise budgétaire nationale aggraver la crise du logement en Occitanie.

Les enjeux sont trop importants, nous avons besoin de décisions ancrées dans les territoires et leurs besoins. »

Michel Calvo, Président de HSO, Jean-Michel Fabre, Vice-président de HSO