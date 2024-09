Toulouse - Toulouse Nouvelle Mode, évènement de la mode engagée, locale et circulaire du 13 au 15 septembre à l'Hôtel-Dieu,

Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre, la Nouvelle Mode se met sur son 31 pour faire découvrir, de façon ludique, ses principes et ses bonnes pratiques, de la production à la consommation !

Toulouse Nouvelle Mode est une manifestation avant-gardiste dédiée à la promotion de la mode durable et à la lutte contre le phénomène envahissant de la fast-fashion. L’événement vise à engager, éduquer et inspirer la communauté locale (grand public, professionnels, scolaires) vers une approche plus responsable de la mode.

Lieu emblématique de la Ville rose, l’Hôtel-Dieu accueillera cet événement gratuit, porté par l’association RECYCL’Occ Textile en coopération avec la Mairie et la Métropole de Toulouse, avec le soutien d’un collectif de partenaires, dont la Région Occitanie, l’ADEME et Refashion.

Dédié aux scolaires et aux professionnels de la filière textile, le vendredi proposera un riche programme de conférences et d’ateliers, ouvrant à la réflexion et aux échanges pour développer une mode responsable. Accessible uniquement sur inscription, la journée sera clôturée en beauté par un défilé de l’école de mode engagée Casa93Mirail.

Les samedi et dimanche s’adressent au grand public, avec pour objectif de sensibiliser aux enjeux de cette Nouvelle Mode. Ateliers création (DIY), projections, conférences, défilé, vide-dressing et DJ-sets viendront rythmer le week-end, ouvert à toutes et à tous !

ADRESSE

Hôtel-Dieu Saint Jacques (Quartier Saint-Cyprien)

2 Rue Charles Viguerie 31300 Toulouse

HORAIRES

Vendredi 13 septembre : 9h30-21h00

(accès réservé aux professionnels et scolaires/sur inscription préalable) -

Samedi 14 septembre : 9h00-21h30

(ouvert au grand public)

Dimanche 15 septembre : 9h00-17h00

(ouvert au grand public)

MÉTRO

Ligne A - Arrêt Saint Cyprien République PARKING

Parking Indigo Toulouse Saint-Cyprien

11 Place Jean Dieb

https://toulousenouvellemode.fr/