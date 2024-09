Tarn et garonne - Agora Mutualiste « L'activité physique pour rester en bonne santé » Jeudi 26 septembre à Montech

Engagés dans la promotion de l’activité physique et sportive et partenaires de la Grande Cause Nationale 2024, les élus Harmonie Mutuelle ont souhaité proposer une Agora en mouvement sur le thème « L'activité physique, une alliée pour rester en bonne santé » en partenariat avec Été Indien, jeudi 26 septembre prochain, à 18h30 à la Salle Marcel Delbosc située 5 bd Lagal à Montech.

L’inscription est obligatoire et gratuite dans la limite des places disponibles sur jagiscollectif.harmonie-mutuelle.fr , rubrique « je rejoins le débat ».



30 minutes d’activité par jour

Selon l’Anses*, 95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d’activité physique ou un temps trop long passé assis. Harmonie Mutuelle souhaite sensibiliser les Français aux bienfaits d’une activité physique quotidienne sur la santé et lutter contre les effets de la sédentarité.

Supporter, sportif du dimanche ou confirmé ? Comment définissez-vous l'activité physique ? Y a-t-il un âge pour en pratiquer une ? Y a-t-il des recommandations quotidiennes particulières ? Autant de questions auxquelles l’expert d’Été Indien (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale spécialisée en activités physiques adaptées pour les personnes "seniors" de 50 ans et plus) répondra à l’occasion de cette Agora Mutualiste. Les participants seront invités à se mobiliser selon un mode interactif, tout en se déplaçant sur des zones définis en préalable. Le format proposé permettra des échanges dynamiques et en mouvement.



« 30 minutes, c’est la recommandation diffusée dans le Plan National Nutrition Santé depuis 2002, c’est aussi la norme fixée par l’Organisation Mondiale de la Santé. L’enjeu est que chacun, à son rythme, selon ses envies et ses possibilités, mette davantage d’activité physique dans son quotidien, comme autant de petits réflexes à prendre : utiliser le vélo pour aller au travail, faire ses courses à pied, privilégier les escaliers plutôt que l’ascenseur, etc. Tous ces réflexes peuvent devenir une source de plaisir, plus largement, toutes ces petites activités cumulées font, au bout du compte, une différence immense sur notre santé, tout particulièrement en termes de réduction des maladies cardio-vasculaires, des maladies chroniques telles que le diabète, le cancer.

Guidée par notre engagement d’agir sur les déterminants de santé, Harmonie Mutuelle favorise la pratique d’une activité physique régulière et se positionne comme un acteur de prévention auprès de la population française. Le partenariat noué dans le cadre de la Grande Cause Nationale 2024 approfondit un engagement et une démarche initiées depuis plusieurs années.», déclare Frédéric Malfilatre, directeur régional Harmonie Mutuelle - Occitanie.