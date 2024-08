Hérault - Les Caves Coopératives de l'Hérault soutiennent les Sapeurs-Pompiers dans la lutte contre les incendiesd.antolin@coopoccitanie.fr

Les Caves Coopératives de l’Hérault soutiennent les Sapeurs-Pompiers dans la lutte contre les incendies

Hérault, le 21 août 2024 – Face à l’augmentation des risques d’incendie et aux récents feux de forêt, notamment celui du massif de la Gardiole du 18 août 2024, les caves coopératives de l’Hérault se mobilisent pour soutenir les sapeurs-pompiers dans leurs efforts de lutte contre les incendies.

En collaboration avec les pompiers, les caves coopératives mettent à disposition leurs cuves à vin comme réserves d’eau. Cette initiative innovante permet de pallier la sécheresse exceptionnelle qui accroît les risques de feux de forêt. En utilisant de l’eau de mer, mais aussi des eaux usées, telles que celles des piscines, pour remplir ces cuves, les pompiers peuvent éviter d’utiliser l’eau potable, précieuse en cette période de sécheresse.

Une convention a été signée entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Hérault (SDIS 34), la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, la Préfecture de l’Hérault, la Coopération Agricole Occitanie, et les Vignerons Indépendants de l’Hérault. Cette convention vise à constituer une réserve stratégique départementale en eaux brutes, saumâtres ou salées, au sein des établissements viticoles volontaires.

Cette convention a notamment montré encore toute son efficacité encore lors de l’incendie entre

Gigean et Frontignan ce 18 aout dernier.

En effet ce sont malheureusement plus de 350 hectares qui ont brulés lors de cet incendie, dans lesquels une partie du vignoble n’a pas résisté mais a joué pleinement son rôle de coupe-feu, protégeant ainsi les habitations. A noter que la cave coopérative du Frontignan, volontaire pour la mise à disposition de cuves pour stocker de l’eau usée de la piscine municipale, a permis d’aider grandement l’intervention des pompiers en leur permettant d’intervenir au plus vite au plus près du feu.

La cave coopérative de Frontignan accueillera Monsieur le Préfet de l’Hérault lors d’une visite sur site le vendredi 23 aout afin de faire état des dégâts sur le territoire.

Les Vignerons Coopérateurs d’Occitanie, au travers de son président territorial Fabien CASTELBOU, participera à cette visite pour témoigner du soutien aux vignerons impactés. Il rappellera aux pouvoirs publics le rôle primordial des caves coopératives, de leurs adhérents sur la vie des territoires et la protection des populations grâce à l’entretien des paysages viticoles.Statistiques sur l’incendie du massif de la Gardiole :

• Date de l’incendie : 18 août 2024

• Superficie brûlée : Environ 350 hectares dont 12 ha de vignoble brulé qui a joué de coupe-feu.

• Effectifs mobilisés : Plus de 400 sapeurs-pompiers

• Moyens aériens : 5 Canadairs, 2 avions bombardiers d’eau, 1 hélicoptère de la sécurité civile

• Habitations évacuées : Plusieurs habitations à Frontignan

Statistiques 2024 de la convention de stockage dans l’Hérault :

Actuellement le SDIS 34 stockent de l’eau dans 38 sites vinicoles du département pour un volume global de17300 m3 d’eaux.

Les pompiers ont utilisés ces réserves stratégiques lors de plusieurs incendies

• Feu de Montouliers : 300m3 ont été pris dans la cave de Quarante.

• Feu de Gigean : 50m3 ont été pris dans la cave de Frontignan.

• Feux dans le secteur de Sérignan : Depuis le début de la saison, 200m3 ont été puisés à la cave de Sérignan.

• Pignan : Cette cave est régulièrement utilisée pour récupérer de l’eau suite à des manœuvres, des interventions.

Citations :

• Fabien CASTELBOU, Président territorial des Caves Coopératives de l’Hérault : “Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la lutte contre les incendies en mettant nos infrastructures à disposition des sapeurs-pompiers. La solidarité et la coopération sont essentielles pour protéger notre région. Les vignerons jouent un rôle primordial dans l’entretien de nos paysages qui permet la protection des populations”