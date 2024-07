Mèze - Bassin de Thau - Manon Bouquin intègre la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale

Manon Bouquin intègre la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire à l’Assemblée nationale

Mercredi 24 juillet 2024

Manon Bouquin, nouvellement élue députée de la 4ème circonscription de l'Hérault, intègre la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée Nationale.

Cette commission incarne les enjeux sur lesquels la députée entend s'engager pour sa terre d'élection, caractérisée par une grande diversité de territoires et d'accès aux services, et profondément marquée par les effets de la métropolisation de la France et de l'Hérault.

Manon Bouquin entend agir pour l'équilibre territorial sous toutes ses formes et appuyer les élus locaux dans leurs efforts pour le développement pérenne de toutes les communes de la 4ème circonscription.