BASSIN DE THAU - Marie-Christine Fabre de Roussac démissionne de ses fonctions de conseillère communautaire de l'agglomération Sète Agropole Méditerranée,

Marie-Christine Fabre de Roussac était depuis 16 ans la fidèle seconde adjointe d’Yves Michel au conseil municipal de Marseillan. Également conseillère communautaire de l’agglomération Sète Agropole Méditerranée, conseillère départementale et chef d’entreprise aux cotés de ses enfants Florian et Fleur, d’un domaine viticole et d’une maison d’hôte elle a souhaité être déchargée d’une partie de ses fonctions électives. C’est son ami Nabil Sedki, élu aux festivités lors du premier mandat qui lui présente Yves Michel. Le tandem fonctionne on ne peut mieux et ils seront réélus par deux fois avec Mac Rouvier au premier tour en 2014 et 2020. Parallèlement Marie-Christine œuvre activement pour l’association caritative : Un goûter pour Mada. L’âge avançant, la multiplicité de ses missions et fonctions devenait une charge lourde a porter. La pétillante MarieChristine a souhaité en douceur lever le pied pour mieux se consacrer à sa famille et à ses petits-enfants et a choisi de démissionner du conseil municipal en plein accord avec celui qui lui a mis le pied à l’étrier.

Nous sommes allés à sa rencontre a quelques jours du conseil municipal qui enregistrera son départ et ou seront désignés les représentants en charge de prendre la relève de ses délégations.

Un départ réfléchi sans état d’âme qu’elle s’explique simplement : "C’est un choix personnel. L’âge avançant, je ne me sentais plus en capacité d’exercer concomitamment ces fonctions avec celles de conseillère départementale et mes activités professionnelles au Domaine de La Bellonette…Mes enfants m’ont beaucoup aidé et soutenu lors du décès de mon mari en 2011, c’est à mon tour de les accompagner au développement de l’entreprise familiale. Il fallait que je me libère d’une partie de mes fonctions pour souffler un peu.".

Pas de rupture ni de divergence de vues avec l’équipe municipale : elle restera disponible pour aider si l’on a besoins d’elle et accorde toute sa confiance à ceux qui lui devraient vraisemblablement lui succéder mardi dans ses anciennes délégations après le vote des élus.

Et de poursuivre : "Séverine Jean est déjà en charge du conseil citoyen, c’est une super élue de terrain qui sera parfaite à la culture et au patrimoine et Dominique Cupoli est parfaitement compétent au tourisme… J’ai donné seize ans de ma vie aux Marseillanais et Marseillanaises et ce parcours restera un excellent souvenir, je remercie Yves Michel de m’avoir permis d’ embrasser cette carrière politique. C’est un milieu particulier, mais j’y ai rencontré de personnes fabuleuses."

Marie-Christine Fabre de Roussac restera élue au conseil départemental jusqu’au terme de son mandat pour répondre aux sollicitations des Marseillanais pour toutes les missions incombant au département. Une démission en douceur dans l’ordre naturel des choses. N’en déplaise aux esprits chagrins, Marie-Christine l’affirme haut et fort : "Je fais confiance à cette équipe et à Yves Michel qui a compris les raisons de ma démission. Je soutiendrai cette équipe encore demain en qualité de simple citoyenne la passion de Marseillan chevillée au corps. »

Interview du Jeudi 8 juillet 2024 - Photos d'archives