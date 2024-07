Pyrénées-Orientales - Convention de partenariat entre la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Orientales et l

La commune franchit une nouvelle étape dans le soutien et la promotion des métiers de l’artisanat en établissant une convention de partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région – Occitanie Pyrénées-Méditerranée (CMAR 66) signée ce mardi 9 juillet 2024. Cet accord, effectif à partir de septembre 2024, a pour objectif de favoriser le développement et le maintien du tissu économique local.

L’initiative vise à définir des domaines d’intervention prioritaires pour la commune, en mettant en place des opérations spécifiques de développement économique et de transmission/reprise. La CMAR 66 s’engage à offrir un accompagnement personnalisé et gratuit aux artisans de Le Soler, garantissant ainsi un suivi adapté à leurs besoins spécifiques.

Pour concrétiser cet engagement, plusieurs actions seront mises en place :

Information et Sensibilisation :

– Organisation de soirées d’information pour les artisans, avec invitations par mail et phoning.

– Animation d’ateliers d’information sur des thématiques demandées par les artisans.

Labelisation Eco-défis :

– Préparation d’entreprises à la labélisation Eco-défis, incluant des visites en entreprise, la mise en place des défis, la rédaction et la soumission des dossiers à la Commission.

Accompagnement Personnalisé :

– Réception des artisans pour des rendez-vous individuels et des conseils, adaptés aux artisans ayant moins de 3 ans d’installation comme à ceux ayant plus de 3 ans.

– Traitement des dossiers envoyés par la commune concernant des artisans spécifiques.

Transmission et Reprise d’Entreprises :

– Invitations à des soirées annuelles pour les artisans de plus de 55 ans.

– Animation d’ateliers sur la transmission/retraite des chefs d’entreprise.

– Identification et accompagnement des entreprises à céder.

– Accompagnement des artisans dans le diagnostic de leur entreprise.

Promotion et Communication :

– Promotion des événements sur les réseaux sociaux de la CMAR 66.

– Mise en avant des nouveaux chefs d’entreprise labélisés sur les réseaux sociaux et le site de la Chambre de Métiers.

Détection et Accompagnement des Cédants/Repreneurs :

– Détection des cédants et repreneurs potentiels.

– Accompagnement des cédants et repreneurs dans leurs démarches.

– Collaboration avec la commune de Le Soler sur des sujets spécifiques et propres à la commune.

Cette convention s’est signée en présence de Patrick PARDO (élu de la CMA), Armelle REVEL-FOURCADE (Maire de Le Soler), Delphine OLIVÉ (représentante de l'Union des Commerçants et Artisans Solériens).