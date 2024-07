Hérault - Le thon rouge à l'hameçon des pêcheurs-artisans de méditerranée écolabellisé

L’OP du SUD invite à changer de THONalité et à mettre l’accent sur la pêche durable !

Première organisation de producteurs de pêche artisanale du sud de la France, L’OP du Sud, vient de recevoir la certification de l’écolabel public « Pêche Durable » de sa pêcherie de thon rouge à l’hameçon. Cette labellisation récompense plusieurs années de travail et résulte d’une démarche collective portée par l’OP du Sud avec les coopératives SO.CO.MAP et La Graulenne ainsi que la criée d'Agde. L’éco-labellisation vise à promouvoir un produit du terroir, d’une qualité exceptionnelle et à valoriser l’engagement des pêcheurs artisans de Méditerranée en faveur d’une pêche raisonnée, respectueuse de l’homme et de la nature. Avec l’OP du Sud, 13 navires artisans ainsi que les criées du Grau d’Agde et du Grau du Roi sont éco-certifiés.

Des pêcheurs-artisans

L’Organisation de Producteurs du Sud (OP du Sud), reconnue depuis 2012, intervient sur l’ensemble de la façade méditerranéenne française, de Port-La-Nouvelle à Marseille et en Corse. Elle compte 158 adhérents, chalutiers côtiers et petits métiers polyvalents. Cela fait d’elle la première organisation de producteurs de pêche artisanale du sud de la France. La flottille de petits-métiers représente 90% des pêcheurs-artisans de l’OP. Ce sont des navires de -12m qui utilisent des engins différents en fonction de la saison et des espèces ciblées. Parmi eux, 36 sont des pêcheurs de thon rouge de Méditerranée qu’ils pêchent uniquement à l’hameçon, canne ou palangre.

Un écolabel public

En 2022, l’OP du Sud s’est engagée dans une démarche collective de labellisation de la pêcherie du thon rouge à l’hameçon. Elle s’est appuyée sur les critères exigeants de l’écolabel public « Pêche Durable » géré par FranceAgriMer et certifié par l’organisme indépendant Certipaq, et sur un savoir-faire traditionnel. « Nous encourageons ainsi la communauté de pêcheurs de petits-métiers de Méditerranée française à poursuivre son engagement en faveur d’un avenir durable de la pêche et voulons contribuer à promouvoir un modèle de pêche locale, artisanale et raisonnée, tel que pratiqué par nos adhérents, » déclare son président, Guy Mirete.

L’OP du Sud, 13 navires et 2 criées certifiées

Sur les 36 pêcheurs de thon rouge adhérents, 13 navires (canneurs et palangriers) se sont portés volontaires. Ils s’inscrivent dans une démarche exemplaire au bénéfice de tous, pêcheurs, criées, mareyeurs, poissonniers, chefs et consommateurs. L’OP du Sud accompagne les professionnels et prépare les candidatures des navires pour répondre au cahier des charges de l’écolabel. Afin de garantir la disponibilité du poisson labellisé sur le marché local, la SO.CO.MA.P (société coopérative des marins pêcheurs, La Graulenne et la criée aux poissons des pays d'Agde se sont aussi engagées dans la démarche.

Qualité, durabilité et authentique produit du terroir

Le « Thon rouge à l’hameçon écolabellisé Pêche Durable » de qualité exceptionnelle, extra-frais. Traçable de la mer à l’assiette, il est identifié par un pin’s avec le logo officiel et le nom du navire. L’écolabel apporte au consommateur la garantie sur l’origine du produit, la qualité, le respect des femmes et des hommes et celui de l’environnement. Il atteste de la gestion exemplaire de la pêcherie par les professionnels et du bon état du stock de thon rouge de Méditerranée. C’est une reconnaissance du travail du pêcheur.

Le thon rouge est un produit du terroir, typique de la gastronomie méditerranéenne, classée au patrimoine immatériel de l’Unesco. Le label contribue à pérenniser une pêche traditionnelle, fédère toute une communauté engagée pour l’avenir de la filière et valorise aussi le territoire.

Avec les pêcheurs, les criées et les acheteurs engagés dans la démarche, l’OP du Sud entend ainsi contribuer à changer l’image de la pêche et encourager la consommation responsable de poissons écolabellisés. Elle invite les consommateurs à changer de THONalité et à mettre l’accent sur la pêche durable.

Changez de Thonalité, mettez l’accent sur la pêche durable !

L’OP du Sud met en œuvre une démarche de promotion et une campagne de communication pour le Thon rouge à l’hameçon labellisé Pêche Durable, parmi lesquels :

Un portail web destiné à informer les consommateurs ainsi que les professionnels souhaitant être certifiés avec des informations sur le label et les navires certifiés mais également des témoignages, des recettes …

Des kits de PLV pour les acheteurs, des affiches de sensibilisation et infographies.

Une présence sur les réseaux sociaux

L’animation prochaine de stands de dégustation !

Chiffres clés :

158 adhérents : 32 chalutiers et 126 petits-métiers

90% fotte = petits-métiers

5 312 tonnes débarquées en 2023 pour 28 414k€

32% valeur débarquée par les petits-métiers - soit 21% des volumes

87,1 tonnes de quota de hon rouge de Méditerranée

La certification « Pêche Durable » est un label officiel de l’État porté par FranceAgrimer. La labellisation du Thon rouge à l’hameçon a été financée par : le FEAMP et FEAMPA mesures PPC 2023/2024 avec co-financement de l’État ; du FEAMPA mesure DLAL PETR Vidourle Camargue avec co-financement de la Région Occitanie et du Département du Gard ; du Département de l'Hérault.