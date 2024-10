France - Tabou ou tendance ? L'évolution des conversations autour de la santé intime

Tabou ou tendance ? L’évolution des conversations autour de la santé intime

Il n’y a pas si longtemps que cela, les conversations autour de la santé intime étaient encore taboues.

On ressentait de la gêne, voire de la honte. On évitait les thèmes tels que le bien-être sexuel et la santé menstruelle, ou alors, si on les abordait, on ne les affichait pas au grand jour. On les a longtemps considérés comme embarrassants ou inappropriés, ce qui a contribué à leur stigmatisation ou à une mauvaise compréhension. Pourtant, ils sont devenus un sujet tendance dont on parle désormais sans problème. Les conversations ouvertes aident à briser les tabous bien ancrés.

On abordait jadis rarement le thème de la santé intime en public. En effet, de nombreux mythes, mauvaises informations et tabous culturels empêchaient le dialogue ouvert à ce sujet. Dans de nombreuses sociétés, les menstruations étaient (et sont parfois encore) considérées comme sales et impures, et suscitaient un sentiment de honte. La santé sexuelle est un autre thème que l’on a tendance à éviter et qui n’est abordé que de façon limitée. Le manque de communication a forgé une culture où la santé intime est laissée pour compte. Par conséquent, on ne dispose d’aucune connaissance ou ressource quand on en a besoin.

Sans conversations ouvertes, beaucoup doivent gérer leurs problèmes de santé intime seul(e)s, ce qui suscite l’ignorance et les idées reçues. Le manque d’informations affecte non seulement les problèmes de santé de chacun(e), mais transmet également la honte et la stigmatisation de génération en génération.

Le pouvoir de la conversation

Les efforts individuels, d’activistes et de professionnels de la santé ont permis de briser les tabous et d’évoquer la santé intime. Le mouvement féministe des années 1960-1970 a fait basculer la tendance.

On a commencé à parler des droits génésiques, de la liberté sexuelle et de l'égalité des sexes. Cette période a vu naître des conversations plus ouvertes sur le corps de la femme, mais au début, on évitait encore de parler de la santé intime.

La fin du XXe siècle-début du XXIe siècle a marqué un tournant lorsque la société a commencé à comprendre l’importance d’aborder ouvertement ce thème, sans apporter de jugement. Les campagnes de santé publique, des initiatives pédagogiques et la croissance du mouvement féministe ont contribué à briser progressivement les tabous autour de ces thèmes. En outre, Internet est devenu un outil où l’on peut rechercher des informations, partager des expériences et trouver des communautés qui font preuve de soutien et de compréhension.

La révolution numérique

L’ère numérique a joué un rôle crucial dans l’évolution et la transformation des conversations sur la santé intime. Les réseaux sociaux ont fortement contribué à la sensibilisation, à la publication de témoignages et à la création de mouvements mondiaux. Tout cela a permis de normaliser des conversations jadis taboues.

Les jeunes et en particulier la génération Z ont accepté ce changement. Contrairement aux générations précédentes, à qui on pourrait avoir inculqué la pudeur pour ce qui est de la santé intime, les jeunes sont désormais plus informés et ne craignent plus d’en parler. Les plateformes numériques leur permettent d’accéder aux informations requises et les incitent à parler de leurs corps et de leur santé de manière plus inclusive. Leur volonté de s’exprimer ouvertement sur la santé intime marque un tournant qui rend ce type de conversations acceptables et indispensables.

Le rôle des marques

Les conversations autour de la santé intime sont en constante évolution. Les marques s’y sont adaptées et ont souvent piloté le changement. Chez INTIMINA, nous nous engageons à abattre les barrières et à définir de nouvelles normes en matière de santé intime. Nous estimons que chaque femme a le droit d’avoir accès aux informations, produits et services destinés à soutenir leur bien-être sans stigmatisation ni honte.

Les produits ayant trait à la santé intime étaient jadis discrètement commercialisés et souvent rangés dans les rayons les plus reculés des magasins. En outre, leur emballage n’avait rien de tape-à-l’œil. Mais tout cela est de l’histoire ancienne. Les campagnes de santé intime sont une priorité. En outre, on célèbre la diversité, et on encourage la conversation et l’image positive du corps.

L’avenir des conversations autour de la santé intime

En nous tournant vers l’avenir, nous constatons que les conversations autour de la santé intime continuent d’évoluer. Il y a encore beaucoup à faire pour normaliser ces conversations dans toutes les cultures et communautés. Nous, d’INTIMINA, aspirons à un avenir où elles seront non seulement normalisées, mais dans lequel elles feront également partie intégrante de notre quotidien – Un avenir où la santé intime serait aussi importante que n’importe quel autre sujet, où tout le monde aurait accès aux produits et aux informations et se sentirait libre de parler ouvertement de son propre corps.

Ensemble, nous pouvons continuer d’éliminer les obstacles, de combattre la stigmatisation et de parler de la santé intime sans gêne – maintenant, demain, toujours.

