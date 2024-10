Onet leChâteau - Leonidas ouvre un Chocolate Café dans la galerie Super U d'Onet-Le-Château

Une première boutique Leonidas ouvre ses portes à Onet-Le-Château. Située dans le centre commercial du Super U, l’ouverture est déjà un franc succès, dans une galerie en plein renouveau. D’une superficie de 80m², ce magasin repose sur le concept d’un Chocolate Café, permettant des dégustations sur place dans sa partie salon de thé.

Ce nouveau Leonidas Chocolate Café offre un large choix de chocolats et de confiseries de la célèbre enseigne belge ainsi qu’un espace pour déguster un café Nespresso, accompagné d’un délicieux chocolat Leonidas, un capuccino, un thé ou une boisson fraiche, en dégustant des recettes gourmandes à découvrir.

L’accueil et le service seront assurés sous la direction de Mme et M. Vouters. L’équipe est composée de trois personnes.

Ainsi, les Castonétois pourront retrouver au plus proche de chez eux, les collections de chocolats Leonidas sur les thématiques de Noël, d’Halloween, Pâques ou encore de Saint-Valentin. Pour les gourmands, Leonidas propose également sa gamme permanente « Pause » qui comprend des Pâtes à tartiner, des produits pour préparer son propre chocolat chaud, des morceaux de tablettes de chocolat Choc’s, des amandes enrobées de chocolat, et des bâtons de chocolat en en-cas ainsi que des Crousty pour les amateurs de petites friandises croustillantes.

Informations pratiques

Responsable du magasin : Mme et M. Vouters – Gérants de l’Hypermarché U d’Onet-le-Château

Adresse : Route d’Espalion, 12850 Onet-le-Château

Jours/Heures d’ouverture : Lundi au Samedi : 8h30 - 19h00

Leonidas : valeurs et tradition

Depuis 1913, la volonté de Leonidas est d’offrir des moments de bonheur pour tous. Grâce à un savant mélange entre tradition et innovation, Leonidas propose plus de 100 variétés de chocolats. Son produit signature est le chocolat « Manon », sa coque de chocolat blanc et son délicieux fourrage : une crème au beurre saveur café, posée délicatement sur une fine couche de praliné.

Toutes ces variétés sont fabriquées à partir de chocolat 100% pur beurre de cacao dans la tradition du chocolat belge. Leonidas s’approvisionne en cacao durable notamment certifié par Rainforest Alliance garantissant que le produit provient d'une source responsable. Cette certification contribue en outre à de bonnes conditions de travail, à un impact limité sur l’environnement et se préoccupe également de la biodiversité. De plus, Leonidas accorde une grande importance à s’approvisionner avec des ingrédients locaux et sans ajouts de conservateurs.

Ainsi, la mission de Leonidas est de proposer du chocolat de qualité et accessible à tous, dans une idée de partage et de convivialité. Leonidas est d’ailleurs le Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique.