BASSIN DE THAU - La CGT des Hôpitaux du bassin de Thau en grève le MARDI 29 OCTOBRE 2024.

La CGT des Hôpitaux du bassin de Thau vous informe de sa participation au mouvement de grève et de mobilisation le MARDI 29 OCTOBRE 2024.

La CGT des HBT appelle les salarié·e·s du secteur de la santé de l’action sociale et du médico-social ainsi que les usager·e·s, les patient·e·s et la population en générale, a rejoindre le rassemblent qui se tiendra le mardi 29 octobre à 10h00 devant les locaux de la CPAM (Sécu) de Sète, avenue Maréchal Juin.

Cette mobilisation fait suite aux annonces gouvernementales sur le PLFSS 2025 (projet de loi de financement de la Sécurité Sociale). La CGT est opposée à cette loi de financement de la Sécu. qui prévoit notamment :

- La baisse du taux de prise en charge des consultations médicale, alors que le montant de la consultation d’un généraliste va augmenter, à 30 euros, mi-décembre.

- Le conditionnement de la prise en charge de dispositifs médicaux à la remontée de données.

- La baisse du montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale

- Le gel, pendant 6 mois, des pensions des retraité·e·s.

Les évolutions successives en matière de Sécurité sociale ont conduit l’Etat à mettre en œuvre des lois spécifiques pour gérer l’ensemble des aspects budgétaires liés à la mise en œuvre des missions de Sécurité sociale.

Cependant sous couvert d’un renforcement démocratique, la création de ces lois poursuit l’entreprise d’étatisation de la Sécurité sociale. Ces lois sanctuarisent une vision comptable de la Sécurité sociale dans une perspective de maîtrise d’évolution des dépenses (objectifs de dépense) et d’équilibre budgétaire (réductions des déficits et de la dette).

Sous le diktat d’un patronat avide de toujours plus de profits, ce gouvernement comme les précédents assèche les recettes de la Sécu, avec comme objectif la financiarisation de la protection sociale et la marchandisation de la santé

La Sécurité Sociale et notre système de santé sont des biens communs de progrès social qui ne peuvent être vendu s à des groupes à la recherche des dividendes pour les actionnaires. Nous devons nous battre tous ensemble contre la marchandisation et retrouver une Sécurité Sociale financée par la cotisation sociale, gérée par les travailleurs et des travailleuses et qui répondent aux besoins des assuré·e·s.

Une Sécurité Sociale indépendante du capital.

Alors que notre système de santé figurait parmi les meilleurs du monde, nous sommes désormais contraints de plus en plus souvent à faire le tri des patient·e·s faute de place.

La CGT des Hôpitaux du bassin de Thau revendique :